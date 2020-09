Así de candente era Salma Hayek a finales de los noventa

Salma Hayek de 54 años, de nuevo se apodera de las redes sociales y es por una foto que compartió hace unas horas sobre como lucía a finales de la década de los noventa y la manera en que lo presumió fue en traje de baño, donde se puede apreciar la naturalidad de su cuerpo.

En la foto se puede a Salma Hayek recostada de lado y recargando su cabeza sobre una de sus manos, con la cual hizo que la imagen se viera de lo más natural, pero en realidad estaba participando en una campaña publicitaria de trajes de baño.

A Salma Hayek siempre le ha gustado compartir recuerdos en Instagram de como fueron sus inicios en Hollywood y este fue uno de ellos, con el cual vuelve a demostrar la naturalidad de su cuerpo, ya que Salma Hayek se ha caracterizado por tener uno de los cuerpos más naturales del medio del espectáculo.

"A que santo le reza esta mujer para parecer más joven en 2020 que en 1999", "6 AM y yo levantándome con esta belleza de foto", "Bella chica oriunda de la tierra del nopal,sólo que perdió la memoria no recuerda a su país y a sus paisanos veracruzanos she is blondie", "Siempre hermosa, saludos cordiales desde Puerto Rico", le escriben a Salma Hayek en su foto.