Así de divertida es la relación de Lucero Mijares con su famoso padre

No cabe duda que la relación entre Lucero Mijares de 16 años con su padre Manuel Mijares es una de las más sólidas del medio del espectáculo y es que se llevan de maravilla.

En un video que subió la joven cantante en sus redes sociales se puede ver como es la relación y aprovecharon las cámaras para echar el chisme de manera muy tranquila.

La publicación es muy divertida pues se puede ver a los dos artistas interpretando una canción, mientras que en su cabeza tienen una toalla como si aparentaran haber salido de la ducha y echar un buen chisme.

Como era de esperarse los fans de inmediato reaccionaron a esta complicidad que se cargan y dejaron su cometario, además de saludos por la buena química que hay entre los dos.

"Estoy muerta de la risa, es que no puedo, no puedo", "No lo puedo creer, son lo máximo", "El chisme ante todo amooooo", escriben los usuarios en el video.

Otra de las cosas que llaman la atención es el gran parecido que tiene la joven con su padre, pero otros dicen que es el retrato juvenil de su madre Lucero.

Cabe mencionar que los fans de Lucero Mijares esperan que la joven saque pronto un álbum musical al igual que Ángela Aguilar.

