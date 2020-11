Así de drástico ha sido el cambio de imagen de Demi Lovato

Estados Unidos.- Apenas dejó impactados a todos con sus distintos cambios de atuendo en los premios People's Choice Awards 2020, donde fue la conductora de la noche, Demi Lovato dejó a todos impactados tras cambiarse drásticamente de imagen de un día para otro, dejando de lado su estilo elegante para lucirse en un estilo de toda una estrella del rock.

La cantante estadounidense de 28 años pasó de tener el cabello largo y en color oscuro, para comenzar a utilizar el cabello muy corto y rubio, lo que dejó a muchos de sus fanáticos encantados, ya que a pesar de que es constante cambiando su imagen, en esta ocasión fue más allá de lo que todos habían estado acostumbrados y lució como nunca.

Durante la cuadragésima sexta edición de la gala fue Demi quien tomó el papel de la conductora y sin duda se robó la atención de todos, pues, aunque cada uno de los famosos lo dio todo para lucir sus mejores looks, ella demostró un gran gusto por la moda y ser una mujer muy versátil a la hora de cambiar de atuendo.

La cantante pop dejó enamorados y encantados a todos los presentes y a quienes decidieron seguir la emisión por Internet y televisión, ya que deslumbró con no uno, ni dos, sino cinco diferentes looks a lo largo de la noche que sin duda impactaron, pues no sólo cambió de atuendo, también la vimos luciendo distintos colores de cabello con los que lució fenomenal.

Para el primer look de la noche, el cual fue utilizado exclusivamente en su paso por la alfombra roja del evento, Lovato vistió un brillante atuendo de lentejuelas metálicas en color naranja con algunos brillos con el que lució de lo mejor, además, complementó el look con una larga y ondulada cabellera negra y un maquillaje impecable y a la moda.

Durante la segunda ocasión que estuvo en la gala, vimos ya un cambio impactante, pues salió al escenario con una cabellera rubia, larga y ondulada con el que lució como una Barbie, en esta ocasión se dejó ver en un vestido largo color beige con detalles en colores también beige y plateados, con estrellas en las mangas y un escote de ensueño.

Eso no fue todo, el siguiente atuendo que utilizó durante la noche para conducir por primera vez estos premios fue un vestido corto de lentejuelas brillantes y de colores llamativos, que estilizó también con el cabello rubio y se convirtió en toda una fantasía, recibiendo halagos y piropos en las redes sociales.

Momentos más tarde, regresó a deleitar al escenario con un atuendo color gris espacial con un estilo cruzado de la cintura que le dio el toque especial, el cabello ondulado y un collar de pedrería que la hizo verse de lo más juvenil y elegante, sin dejar de lado su gusto por la moda.

Por si esto fuera poco, la cantante pop regresó una vez más para despedir al público que disfrutó del programa a su lado y bajo su conducción en un vestido negro y brillante, un escote de infarto y claro, una gran sonrisa en el rostro que demostró que Demi es una mujer muy fuerte y que siempre le dará la mejor cara a las peores situaciones.

Pero ahora Demi ha cambiado totalmente su imagen y eligió llevar el cabello muy corto, utilizando máquina para las partes de abajo y tijeras para recortar la de arriba, tiñó su cabello en tonalidades rubias y cafés e hizo que muchos recordaran la ocasión en la que Miley Cyrus se cambió el look así de drástico para su era musical "Bangerz", la cual estuvo llena de éxitos, pero también polémicas y fuertes críticas por sus comportamientos.

Demi Lovato también habló sobre la repercusión que tuvo el cambio de look en su persona y ha quedado encantada con lo que ha logrado. Para ella el hecho de cambiar de peinado de una manera tan drástica "te permite ser dueña de ti misma de una manera que nunca imaginaste".

Ahora la cantante de música pop y R&B es una mujer renovada y con nuevas metas, pues, además de estar preparando nueva música, comprarse una mansión en Los Ángeles y sentirse cómoda con su físico, la cantante se ha dado cuenta de muchas cosas y la importancia que tiene valorar lo que realmente importa.