Así de guapa luce Daniela Ordaz, la hija de Daniela Castro, en su debut en telenovela

México. Daniela Ordaz, hija de la actriz Daniela Castro, debutará como actriz en ¿Qué le pasa a mi familia?, la nueva telenovela del productor Juan Osorio, la cual inicia el próximo lunes por canal 2 de Televisa. En ella interpreta a Sol, la novia del personaje que hace Emilio Osorio, hijo de Juan y de Niurka.

Ya circulan en redes sociales algunas imágenes de cómo luce Daniela Ordaz, quien es originaria de Ciudad de México, en su personaje de Sol, con el cual espera agrada al público y convencer con su actuación. Y en entrevista para el canal de YouTube de Eden Dorantes, la joven habla de cómo se siente ante esta oportunidad.

Me encantó estar en Guanajuato, allá me tocó grabar escenas y estoy feliz y agradecida por esta oportunidad. Invito a todo el público a ver ¿Qué le pasa a mi familia?, no se la pueden perder, es una novela hermosa, habla de amor propio y de la unión familiar. ¡Les va a encantar!."