Así de hermosa luce hoy Regina Castro, hija de Angélica Rivera

Fruto del matrimonio que tuvo Angélica Rivera con el productor de televisión José Alberto "El Güero" Castro, procreó tres hijas: Sofía, Fernanda y Regina Castro. A diferencia de sus hermanas mayores, la joven Regina mantiene un perfil bajo en redes sociales. Aunque tiene una cuenta de Instagram, son pocas las publicaciones que ha hecho. Cabe mencionar que mientras fue parte de la Familia Presidencial de México, mantuvo dicho perfil de Instagram de manera privada.

Regina Castro está en pleno crecimiento y desarrollo; a sus 15 años de edad luce tan bella como sus hermanas y su mamá Angélica Rivera.

A medidados de abril pasado, la hija menor de "El Güero" Castro y la actriz Angélica Rivera, causó gran sensación en redes sociales al unirse al viral #PillowChallenge. La jovencita cubrió su cuerpo con una tela de material afelpado y suave, "juro que no estoy usando una almohada", expresó en su post.

El pasado Día de las Madres, Regina Castro compartió una serie de fotografías inéditas junto a su mamá. Feliz día a la mejor mamá del mundo, te amo".

Angélica Rivera interroga a sus hijas de una manera divertida

Angélica Rivera pasa la cuarentena al lado de sus hijas Sofía, Fernanda y Regina Castro, quienes recientemente protagonizaron un divertido challenge en redes sociales donde se pudo conocer un poco más de sus hijas, fruto del matrimonio que tuvo con el productor de televisión José Alberto "El Güero" Castro.

La ex Primera Dama de México y ex esposa de Enrique Peña Nieto, no sale a cuadro en el video que publicó su hija Sofía Castro en su feed de Instagram, solamente se oye su voz cuando hace preguntas como "¿Quién es la más sensible?", "¿Quién es la más desordenada?", "¿Quién está enamorada?", "¿Quién es la más consentida?", "¿Quién es la más berrinchuda?".

Para responder a las preguntas de su mamá, las jóvenes debían poner su cara en un montón de harina o empujar la cabeza de sus hermanas a la harina. Hubo algunas preguntas en las que Sofía, Fernanda y Regina Castro pusieron al mismo tiempo su rostro en la harina.

También te puede interesar:

Cuántos millones paga Angélica Rivera por colegiatura de Regina

Pedro Sola ventanea a Regina Castro, hija de Angélica Rivera

Regina Castro pasó de niña a una hermosa adolescente