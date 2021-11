Así de hermosa lucía Gaby Ruffo en los noventa cuando conducía TVO

No cabe duda que Gaby Ruffo de 53 años de edad, fue una de las mujeres más bellas de la pantalla chica pues al igual que su hermana Victoria Ruffo posee un rostro divino, pero eso no es todo, ya que tenía una figura demasiado hermosa con la que el público quedaba impactado.

Para quienes no lo saben Gaby Ruffo robaba miradas cuando salía en el programa de televisión TVO el cual fue muy popular en la década de los noventa y llamaba la atención no solo por sus juegos, sino por el vestuario que se cargaba la rubia quien tenía una verdadera chispa para conducir.

Los vestuarios noventeros de la famosa casi siempre eran botas largas con colores neón, además de accesorios los cuales destacaban en el vestuario de la hermosa mujer quien hoy en día se sigue cuidando a pesar de ya no formar parte del mundo del espectáculo, pues ahora lo hace detrás de cámaras.

"Genial sun canciones aun las escucho amis 30años haaaa saludos", "Me acuerdo del programa lo veía. Y m gusta la música del programa. Saludos Gaby", "Me encantaba ese programa...siempre quise ir", "@gabyruffoweb gracias por la canción soy un arcoíris Excelente me encantó", le escriben a la rubia al recordar su participación en TVO.

Gaby Ruffo cuando conducía TVO en los noventa/Instagram

Otra de las cosas por las cuales destacó en el mundo de la farándula fue en telenovelas pues también brillaba como actriz de telenovelas, algunas de las telenovelas que realizó fueron Un Rostro en mi Pasado, Victoria, y La Traición fueron algunos de los proyectos que realizó la aún rubia quien sigue siendo recordada por sus fans.

Alejada de la televisión

Actualmente, Gaby Ruffo se encuentra alejada del mundo de la farándula pues ahora se ha dedicado a la producción y crear historias para la televisión pues se ha dedicado a escribir algo que le apasiona demasiado, aunque en algunas ocasiones ha dicho que extraña demasiado conducir los programas de televisión, pues estos fueron sus favoritos, mientras que la actuación es algo que no la hizo sentirse para nada cómoda, ya que no se sentía como pez en el agua, aunque pronto podría regresar.

Leer más: Paola Rojas debuta como actriz francesa con vestido animal print