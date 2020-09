Así de increíble era el cuerpo de Kim Kardashian en 2006

Kim Kardashian de 39 años, volvió alborotar a sus fans al presumir una épica foto del 2006 donde se ve el cuerpazo que siempre ha tenido y que presume cada que puede aún siendo madre de cuatro hijos, pues la socialité se sigue viendo como una jovencita, es por eso que subió esa foto del recuerdo.

Fue un bikini Burberry con el que posa muy guapa Kim Kardashian donde a simple vista se le puede ver la pequeña cintura que se cargaba, además su piel se ve radiante, ya que siempre ha tratado de cuidarla de la mejor manera, debido a la figura publicar que es.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias



La imagen de Kim Kardashian alcanzó los más de dos millones de seguidores y varios de sus fans recordaron sus inicios en la teleserie Keeping Up With The Kardashian, proyecto con el cual Kim Kardashian y el resto de su familia se hicieron famosas, pero hace poco finalizó, pues así lo dio a conocer Kris Jenner, madre de Kim Kardashian por medio de las redes sociales.



Es con los corazones pesados que hemos tomado la difícil decisión como familia de decir adiós a Keeping Up with the Kardashians. Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas de spin-off, estamos más que agradecidos a todos los que nos han visto durante todos estos años - a través de los buenos tiempos, los malos tiempos , la felicidad, las lágrimas, y las muchas relaciones e hijos, dice el comunicado de Kris Jenner.

Kim Kardashian con su tremendo cuerpazo/Instagram

Pero algo que notaron los fans de Kim Kardashian es que en la imagen tambien aparecen sus hermanas, se trata de Kourtney Kardashian y Khloé Kardashian, quienes para muchos las tres mujeres se ven completamente diferentes pues sus fans siempre lo han hecho saber, incluso las han tachado de haberse cirugías plásticas para tener los cuerpo que actualmente tienen, pero las tres hermanas aseguran que todo lo que tienen es natural y gracias al ejercicio.



"Muchas personas las juzgan, porque no tienen ningún talento, que todas están súper operadas y blah blah blah, pero no se dan cuenta que nosotros mismos somos lo que les dimos esa fama", "No mejor con cirugías ajjaja. Y es mentira su rasgos cambiaron ...y nadie cambia sus rasgos ..algunos lo mejoran ..pero no lo cambian", "Claro que se veían mejor sin cirugías, porque se veían NATURALES. Ahora tienes que temer a tocarlas por posibilidad de que se desinflen.", les escriben en redes sociales.



Recordemos que hace unos meses Kim Kardashian estuvo en el ojo del huracán, después de que Kanye West dijera en un mitin presidencial que Kim Kardashian estuvo a punto de abortar, lo que causó la molestia de la empresaria, quien al parecer trató de buscarle ayuda profesional a Kanye West en ese momento.



Pero el tiempo hizo que dicho escándalo se olvidara, aunque volvió a resurgir nuevamente, pues Kanye West ahora está de pleito con sus compañias disqueras, con las cuales ya no quiere trabajar, es por eso que hace unos días compartió un video donde sale orinando uno de sus Grammys, dejando en claro que la batalla que tiene con ellos va en serio.



"Universal no me dirá lo que cuestan mis grabaciones porque saben que puedo permitirmelas", afirmó West en una serie de insólitos y chocantes mensajes.

"Gente, me tomó mucho tiempo capturar todos mis contratos. Aquí están", anunció fueron la serie de declaraciones que lanzó Kanye West hace unos días, causando ruido en redes sociales, pues muchos consideran que el cantante necesita ayuda psicologica, mientras que otros lo apoyaron.