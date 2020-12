Así de jovencitas lucían Carmen Salinas y La Tigresa cantando "La Martina"

A fines de la década de los 70's Irma Serrano, mejor conocida como "La Tigresa", tuvo una participación especial en la película "Noches de Cabaret", donde interpretó una de sus canciones más famosas al lado de la también actriz mexicana Carmen Salinas. En aquella época ambas eran unas jovencitas que levantaban suspiros y conquistaban los corazones de los caballeros.

En una de las escenas de la película antes mencionada, la actriz y cantante Irma Consuelo Cielo Serrano Castro, nombre completo de "La Tigresa", comparte el escenario del cabaret con Carmen Salinas, donde ambas cantan el tema "La Martina".

De acuerdo con un comentario en un video en YouTube, este show (de cantar juntas) lo presentaban en aquellos años Carmen Salinas e Irma Serrano en el Teatro Blanquita en la Ciudad de México; a los productores de "Noche de Cabaret" les gustó mucho la rutina que llevaban a cabo en este emblemático teatro mexicano, por lo que decidieron incluirla en la historia.

En estas imágenes podemos apreciar el cuerpazo que tenía "La Tigresa", quien hace unos años fue diputada y senadora por el estado de Chiapas en el Congreso de la Unión: primero a través del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego a través del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y por último de forma independiente.

"A Irma nunca la han visto jovencita y sin nada de maquillaje, fue muy bonita y con un cuerpazo y natural, ya después se haría modificaciones estéticas, pero fue muy bonita. Carmen era cómica, hizo muchas películas y telenovelas, cada quien tuvo talento", expresó otra usuaria de YouTube, en los comentarios de este video. (Carmen Salinas revela la promesa que Rafael Caro Quintero le hizo, si lo ayudaba a salir la cárcel).

"La Martina" es un corrido popular mexicano, cuya versión más conocida es la de "La Tigresa". Otros cantantes que han interpretado este tema son Antonio Aguilar (esposo de Flor Silvestre), Los alegres de Terán, Las Jilguerillas, Ignacio López Tarso, Lucía Méndez y Jenni Rivera. La canción inspiró en 1972 la película con el mismo nombre, dirigida por René Cardona Jr. y protagonizada por Irma Serrano, Rogelio Guerra, Eduardo Alcaraz y Tito Junco.

Con respecto a "Noches de Cabaret", fue estrenada en las salas de cine en 1978; estuvo dirigida por Rafael Portillo. Cuenta la historia de tres mujeres quienes han tenido una vida llena de dolor y desengaños, se refugian en un cabaret donde encuentran un poco de amor y paz. Además de Carmen Salinas y la participación especial de "La Tigresa", tuvo entre su elenco a Sasha Montenegro, Eduardo de la Peña, Lyn May, Rafael Inclán, Luis de Alba, Pedro Weber "Chatanuga" y otros más.

Por otra parte, hace unos días surgió la fake news sobre la muerte de Irma Serrano. Luego de que muchos medios de comunicación dieran por hecho el fallecimiento de la actriz de 87 años de edad, su sobrino Luis Felipe García lo desmintió.

Es por muchos sabido que "La Tigresa" es de carácter fuerte y quien se mete con ella...¡cuidado! Y tal parece que esto lo comprobó Carmelita Salinas (ex diputada federal por el PRI). Según contó Poncho De Nigris en abril pasado en un post en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía con Irma Serrano, "La Tigresa" tuvo un fuerte altercado con Carmen.

Me contaba sus historias de los presidentes, estaban bien chingonas las historias con Cantinflas en la peda y José José que ella vivió. Me contó que le puso una madriza a Carmen Salinas y que la arrastró de los pelos bajándola de un elevador. No sé si de verdad pero me contó que se agarraron de las greñas, grandes recuerdos.