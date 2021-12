Así de pesado entrena Tania Rincón para tener esa figura de diez

Tania Rincón de 34 años de edad tiene bien claro que para tener ese cuerpo de muñeca, lo da todo en el gimnasio, prueba de ello son los videos que comparte en sus historias de Instagram donde se le ve no solo levantando pesas enormes, sino saltando distancias demasiado altas.

Lo que más llama la atención es que a unos meses de dar a luz ella se recuperó como si nada, incluso su figura mejoró, pues si ya se miraba bien, ahora logró verse mucho mejor, pues basta con verla en el programa Hoy donde ha estado como invitada donde se le ve espectacular con los outfits que se pone.

Por su parte sus grandes admiradores le dicen que va por muy bien camino y que se mira muy bien, además están felices de verla como invitada en el programa Hoy, donde se le ve guapísima, además de conducir con la mejor de las vibras dicho matutino, pues le da una frescura única.

"Me Gusta Verte en Hoy ,No se si haya más Personas como Yo ,Me gusta darme vueltas por ambos programas mañaneros pues Me Encantan Conductores de Ambas Televisoras", "ue hermosa Tania y que feliz te ves eres una Reina besos", "Que lindura y bella,y no podía faltar esa bella sonrisa", le escriben los internautas en Instagram.

Tania Rincón con una figura muy envidiable así entrena/Instagram

Otra de las cosas por las que Tania Rincón es muy querida ha sido por la transparencia que tiene, pues la consideran una conductora de televisión muy completa en todos los aspectos, además de que nunca ha estado en alguna polémica, pues si la tiene da la cara como una verdadera dama.

Tips como madre

Una de las cosas que más ama Tania Rincón en el mundo es dar tips sobre la maternidad, pues como muchos ya lo saben es madre de dos pequeños quienes son su mundo, es por eso que comparte tips muy buenos para ayudar a otras mamás como el siguiente.

A todas las mamás y futuras mamás les comparto un tip que a mi me funcionó muchísimo antes, durante y después de mi embarazo con Patricio y Amelia. @elevitmx es un multivitamínico que ayuda tanto a mamás como a tu bebé con todo el tema de vitaminas y minerales necesarios para esta etapa tan importante de crecimiento y desarrollo. A los que ya lo probaron cuéntame cómo les fue y a las que están en este proceso recuerden siempre consultar previamente a su médico. #Elevit #MamásanaBebésano, escribe la famosa.

