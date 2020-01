Así de sexy luce Casimira Beteta de Cero en conducta

Uno de los programas de comedia más populares de la pantalla chica fue Cero en conducta, producido por Jorge Ortiz de Pinedo, quien tuvo un elenco de primera en la emisión y es que para muchos eran dinamita.

Aunque el programa tiene varios años que salió del aire, muchos de los televidentes se preguntan que ha sido de algunos de sus personajes, uno de ellos fue el de Casimira Beteta, quien era popular por sus enormes lentes, los cuales no la dejaban ver del todo bien.

Mariela Roldán es el nombre real de Casimira, quién tiene tremendo cuerpazo y desde hace años prefirió alejarse de los reflectores para enfocarse en la radio, pues desde hace varios años es locutora en una estación dedicada a las baladas románticas,

En redes sociales cuenta con poco más de 73 mil seguidores y muchos de sus fans le siguen pidiendo a gritos que regrese a pantalla chica, pero al parecer Roldán quedó enamorada de la radio, pues lo dio a conocer hace algunos años en una entrevista.

"Mira la verdad no sé si lo hago bien o no, simplemente pienso que me gusta estoy satisfecha, soy congruente con lo que digo, con lo que hago, con lo que pienso, con lo que expreso con la gente trato de ser lo más transparente posible..., dijo Mariela.

"La veía en el programa de Cero en Conducta", "Nunca voy a dejar de seguir a mariela roldan(casimira beteta) es muy buena onda", "Jajaja en cero en conducta se quitaba los lentes y todos se enojaban de lo hermosa que esta", le escribieron a Casimira.