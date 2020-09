Así de sexy lucía Lorena Herrera a sus 26 años

México. Lorena Herrera de la Vega, quien artísticamente se hace llamar Lorena Herrera y es originaria de Mazatlán, Sinaloa, México, comparte en Instagram una imagen suya de cómo se veía hace 26 años, cuando tenía 26 años de edad, y luce tan sexy como en la actualidad. A través de ella, la actriz recuerda que sacó a la luz un libro con varios de sus secretos de belleza.

Lorena Herrera, quien ha participado en más de 50 películas mexicanas y telenovelas como El premio mayor (1995) y más recientemente Un poquito tuyo (2019), siempre se ha caracterizado por ser una mujer muy bella y por tener un cuerpo espectacular, y en esta ocasión evoca a su pasado y enseña cómo se veía en aquellos años, cuando promocionaba su libro Tips de belleza de Lorena Herrera.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No crean que esto de compartir tips de Belleza y Salud es nuevo, para los que no lo saben, saqué un libro en 1994!! Hace 26 años!! "Tips de belleza de Lorena Herrera " con editorial Diana y Realmente fue un éxito, sacaron varias ediciones!! Pero normalmente las editoriales se quedan el 90% Es trabajar para ellos!!! Prefiero compartirles por aqui Gratis!!", escribe Lorena respecto a la fotografía citada.

Foto de Instagram

Puede interesarte: Blusa negra y minifalda de Shein, el outfit de Ana Bárbara que la hacer ver sensual

La guapa actriz también cita que desde que tiene 14 años de edad se ha interesado por informarse acerca de todo lo que una persona debe comer para verse y sentirse bien por dentro y por fuera, y no es de unos años a la fecha. Los resultados saltan a la vista, ya que ella es prueba total de lo es llevar una buena alimentación.

Me encantas eres una mujer muy inteligente. La Barbie con cerebro", "Me encantan tus recetas", "Te sigo en Instagram para darme ideas de cocina", "Siempre te has visto igual de guapa y ese cuerpazo. Saludos.", le escriben algunos de sus seguidores en Instagram.

Y sí, efectivamente, Lorena es una mujer que siempre provoca suspiros, pero también excelentes comentarios respecto a su aspecto físico, ya que le hacen ver en muchas ocasiones que tiene un cuerpo de diez y las personas la felicitan en sus redes sociales por ser tan disciplinada.

Lorena ha comentado en varias entrevistas que ella misma se prepara su comida, y no come cualquier cosa, además, va al gimnasio todos los días, aunque hizo un alto en esta época de pandemia, pero en su casa ha estado imparable.

En varios videos que publica en Instagram muestra cómo se ejercita en su casa, también en qué consiste su comida e invita a sus fans a que coman también nutritivamente para que su cuerpo se vea muy nutrido y óptimo.

Foto de Instagram

Lorena Herrera también triunfa en la música

Lorena debutó en la música en 1996 co su álbum homónimo del que se destacó el sencillo Soy, luego dio a conocer su siguiente producción Dame amor. Desnúdame el alma, Masoquista y Flash han sido otros de los temas que ha colocado en el gusto de sus fans y los videos han generado miles de visualizaciones en YouTube.

A través de su propuesta musical, Lorena se ha convertido en un icono para la comunidad LGBT y ha realizado muchas presentaciones en los clubes gay más importantes de la ciudad de Méxic y de la república mexicana.

Según información en Wikipedia, Herrera comenzó su carrera como modelo participando en varios certámenes de belleza, entre ellos The Look Of The Year, Miss Bikini International y Señorita Univision.

Puedes leer: Pepillo Origel se molesta porque en Hoy le ponen Pollito con papas y se burla de la productora