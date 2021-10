Así defendió Aracely Arámbula a su hijo de los reporteros; su abogado muestra la prueba del acoso

La actriz mexicana Aracely Arámbula vivió momentos de desesperación tras ser acosada por varios medios de comunicación en Los Ángeles, California, estando en compañía de uno de los hijos que tuvo con el cantante Luis Miguel. Los reporteros de espectáculos buscaban a toda costa grabar imágenes del menor de edad.

Dichos reporteros le reclamaban a "La Chule" por supuestamente haber agredido a una de sus compañeras. "¿Por qué no quieres hablar con los medios de Los Ángeles" y "da la cara mujer", son algunos de los comentarios que le hacían a Aracely Arámbula, quien estaba a bordo de una camioneta con uno de sus hijos y otros acompañantes.

La ex pareja sentimental de Luis Miguel, enfureció cuando una reportera tuvo la osadía de abrir la puerta trasera izquierda de la camioneta, para captar imágenes de ella y de su hijo: "no pueden hacer eso", gritaba la protagonista de la telenovela "La Doña", mientras protegía a su hijo, a quien le pidió que no volteara.

El abogado Guillermo Pous, representante legal de Aracely Arámbula, publicó en su cuenta de Instagram, la prueba del acoso que sufrieron la actriz y su hijo por parte de algunos medios de comunicación.

Se trata del video que la misma Aracely Arámbula grabó, en el cual se puede escuchar que le pide a su hijo agacharse, para que los reporteros no tomaran imágenes de él. Asimismo se ve el momento cuando una reportera abre la puerta de la camioneta.

En su post el abogado Guillermo Pous compartió una frase de Piers Anthony, escritor británico de ciencia ficción y fantasía: "cuando alguien acusa, verifica que no sea el culpable".

Cabe mencionar que se llegó a decir, que había sido el hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel, quien había abierto la puerta. "Y dicen que su hijo abre la puerta, no entiendo por qué esa reportera no aceptó lo que hizo y le echó la culpa al niño", expresó una usuaria de Instagram.

A través de su abogado, Aracely Arámbula publicó el siguiente comunicado: "la invasión a la intimidad y vida privada de las personas, bajo el absurdo argumento de libertad de expresión y acceso a la información, ha excedido límites y llegado al hostigamiento fuera de todo pudor".

Manifestó que a todo esto se ha sumado "el irrespeto hacia menores de edad que son tratados como si fueran un objeto novedoso, consecuencia de la fama de sus padres", provocándoles "inestabilidad emocional debido al acoso y causándoles un irreparable daño a la integridad".

