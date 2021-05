Así define Curvy Zelma los estándares de belleza con esta foto

Curvy Zelma de 29 años de edad apareció de lo más guapa en una foto donde deja bien claro como son los estándares de belleza para ella.

Y es que mucho se ha dicho sobre el físico que se que carga la también es conductora de Venga la Alegría quien es de cuevas peligrosas.

En la foto podemos ver a Curvy Zelma con un body fresco, además de una pose con que refleja ser una mujer demasiado bella en todos los aspectos, pues un mensaje lo dejó bien claro.

Lo que Curvy Zelma deja bien claro es que nadie debe ser copia de nadie y que uno debe confiar en su belleza total, pues a la guapa mujer le fascina el autoestima de las personas.

Mi opinión respecto a “Estándares de belleza”... Tú no eres un estándar tú no eres la copia de nadie ni debes serlo. Tú eres maravillosa por ser única y eso te da un súper poder! así que no busques ser igual a nadie , tu valor no debe radicar en tu belleza sino en tu complejidad", dice parte del mensaje de la famosa.

Otra de las cosas que deja bien claro Curvy Zelma es que a ella le sobra seguridad pues aunque antes no la tenía ahora es una mujer muy centrada en ese aspecto y en lo que es.

"Que bella definición de lo que debe ser una mujer, dicha por una excelente mujer", "Que bonita y tan bella", le escriben los fans a Curvy Zelma.