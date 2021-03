Así deleitaba Ángela Aguilar a su abuela Flor Silvestre con su manera de cantar: "esa es mi nieta"

En YouTube se viralizó un video en el cual Ángela Aguilar interpreta el tema "La chancla" ante su abuela Flor Silvestre. Estas imágenes fueron dadas a conocer por su papá Pepe Aguilar en su vlog, unos meses antes del fallecimiento de la actriz y cantante mexicana, quien fuera esposa de Don Antonio Aguilar, "El Charro de México". La llamada "Princesa de la música mexicana" demostró a su abuelita Guillermina Jiménez Chabolla, haber heredado sus dotes artísticos.

Este hermoso momento entre abuela y nieta, se llevó a cabo en el Rancho El Soyate, ubicado en el estado de Zacatecas, México, el que fuera por muchos años el hogar de Don Antonio Aguilar y Doña Flor Silvestre. Ángela Aguilar deleitó a su abuela al cantar "La chancla", canción que forma parte del extenso repertorio musical de su fallecido abuelo José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza.

Cabe mencionar que "La chancla" es uno de los temas que se incluye en el álbum "Nueva tradición", que lanzaron en el 2012 Leonardo Aguilar y su hermana menor Ángela Aguilar, hijos del cantante Pepe Aguilar.

Al terminar su interpretación de la canción antes mencionada, su abuelita Flor Silvestre llena de orgullo exclamó, "¡esa es mi nieta!", mientras las otras personas en el lugar le aplaudían. Posteriormente Ángela se acerca a su abuela, quien le dice:

Que Dios te cuide y que tengas más y más voz, sobre todo lo que decía yo, interpretándola.

Asimismo la matriarca de la Dinastía Aguilar (quien fuera una de las cantantes más icónicas y unas de las actrices más emblemáticas de la época de oro del cine mexicano), le sugirió a su nieta Ángela Aguilar no cantar, sino interpretar canciones de amor. Ante esta petición la hija de Pepe Aguilar le respondió: "pero primero me tengo que enamorar abuelita, para cantar las de amor, todavía no".

¿De qué murió Flor Silvestre, abuela de Ángela Aguilar?

Flor Silvestre murió la mañana del miércoles 25 de noviembre de 2020 a los 90 años de edad, en su hogar en el Rancho El Soyate ubicado en Tayahua, municipio de Villanueva, estado de Zacatecas, México. Falleció a consecuencia de unos problemas de salud derivados de un cuadro de tifoidea. Ante la triste muerte de su abuelita, una de sus grandes maestras de la vida, Ángela Aguilar escribió y compartió en sus redes sociales un hermoso poema en su memoria:

Era ella, mi bella Flor, que me inspiraba a ser cada día mejor. Siempre bella, hasta cuando dijo adiós, una mujer digna del cielo, por eso Dios se la llevó. Te amo tanto que no te supe decir cuánto, gracias por tanto, gracias por todo, gracias siempre.

Siguiendo su última voluntad, Guillermina Jiménez Chabolla fue sepultada junto a su amado esposo Antonio Aguilar. La tumba está en lo alto del Cerro San Cayetano, ubicado dentro del Rancho El Soyate, el cual Don Antonio Aguilar le construyó a su amada y bella Flor Silvestre como símbolo de su amor. "El Charro de México" dijo que cada ladrillo que se usó para la construcción de su hogar, era una canción que le dedicada a su esposa.

En la misa de cuerpo presente, Pepe Aguilar manifestó que desde que se murió su padre Antonio Aguilar, hace más de 13 años, su mamá Flor Silvestre ya se quería ir con él. "Por fin llegaste, ah como fregaste, desde que se fue mi papá, ah como diste lata, pues ahora si ya se te hizo y ahí vas a estar para siempre, ahora van a estar eternamente ahí (en la tumba)".