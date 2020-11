Así describe Andrea Legarreta a la temida muerte

Andrea Legarreta compartió un mensaje muy poderoso pero lleno de razón y sabiduría, esto después de darse a conocer la muerte de la productora del programa Hoy, Magda Rodríguez, quien fue considerada como una de las mujeres más trabajadoras del medio del espectáculo, por lo que la conductora del matutino después de lamentar su muerte de inmediato lanzó otro mensaje de reflexión sobre como describe la muerte, algo que todos los seres humanos, la muerte.

Fue por medio de un mensaje con el cual Andrea Legarreta dejó bien claro que la muerte llega cuando el ser humano realiza la tarea que tiene que hacer en el plano terrenal, por lo que cuando está queda terminada el alma abandona el cuerpo lejos de dolor y preocupaciones, dando de ejemplo todo lo que logró Magda Rodríguez en vida, pues como se dijo anteriormente fue una mujer que se dedicó a realizar proyectos de gran éxito en la televisión mexicana.

Llegando el momento podemos marcharnos y vernos libres del dolor temores, y preocupaciones; libres como una bellísima mariposa y regresamos a nuestro hogar, a Dios, fue el bello mensaje que compartió Andrea Legarreta en Instagram dejando a sus fans con la boca abierta por las palabras llenas de sabiduría.



"Triste noticia muy cierto este post zaz", "Animo a todo el equipo k trabajaba con ella, de verdad no lo puedo creer Descanse en paz, "Eso es lo que aun no me gusta a ella un abrazo a sus familiares", "Hermosa reflexión pero tan cierta, la muerte solo es un paso para abrir nuestras alas y despegar al mundo espiritual", "@andrealegarreta de verdad eres una persona con muchos sentimientos y educación tus palabras son hermosas y sinceras", le escribieron los fans a Andrea Legarreta.