Así desea Maluma Feliz Navidad a sus fans en redes

Maluma es de los artistas que saben tener detalles con sus miles de seguidores en redes sociales, y esta vez no fue la excepción.

A través de Instagram regala una postal en la que luce vestido como Santa Claus.

Al intérprete de "Felíces los cuatro" se le puede ver vestido con una bata de descanso alusiva a Santa Claus y unas sandalias; acompañado de su perro, el cantante colombiano escribe : "Hoy llega Santa".

Foto: Instagram

En una sensual imagen, Maluma mostró a sus seguidoras en Instagram su espíritu navideño.

Sus seguidoras no se hicieron esperar y de inmediato agradecieron el gesto del interprete de éxitos como "Corazón" y "El perdedor", con diversos mensajes en sus redes sociales.

Lyn May revela lo que quiere hacer con Maluma...

Lyn May, de 65 años de edad, playmate e ícono del cine de ficheras en México, hizo tremenda revelación en reciente entrevista a medios en Ciudad de México.

De acuerdo a reporte de distintos portales de noticias, Lyn confesó que le encanta el físico del cantante y compositor Maluma, y desea sostener una relación el colombiano.



Días anteriores la vedette señaló a medios que le encanta el cantante, pese a sus diferencias de edad desea sostener un romance con el chico de tan solo 23 años.



May destacó que aparte de su extraordinario cuerpo, le encantan sus canciones.

"Quiero verlo para que me haga una canción que diga: Maluma quiere a Lyn May o Maluma quiere con Lyn May. Me encanta Maluma, le mando un beso, Maluma te quiero." señaló la actriz.

Carmen Salinas habla de Marjorie de Sousa y sus problemas...

Carmen Salinas es una de las actrices que siempre da de que hablar ya que ella da su punto de vista ante cualquier situación sea o no relevante.

Recordemos que sus últimas declaraciones fueron en contra de la actriz Kate del Castillo a la que tacho de malagradecida y después contra el sobrino de María Félix, Alfredo ya que este despotrico en contra de Susana González, motivo por el cual Carmelita salió en su defensa.

Ahora,la "Corcholata" tiene algo que decirles a las bellas Ninel Conde y Marjorie de Sousa, quienes enfrentan problemas legales con sus exparejas . No se salvaron de la boca de la actriz de 78 años de edad.

"Estar en los tribunales y con una criaturita a mí me da mucha tristeza que tengan al bebé ahí a veces en manos de la nana y corriendo y todo eso". expresó Salinas con respecto a Marjorie quien enfrenta problemas con su ex pareja Julián Gil.

Mientras que a la bella "bombón asesino" solamente mencionó que conoció a su mamá y prefiere no meterse en los problemas que enfrenta además de quererla mucho.

Así se le fue encima a Kate del Castillo

El documental de Kate del Castillo, 'Cuando Conocí al Chapo' desde su lanzamiento ha generado gran controversia y diferentes tipos de opiniones y es que la actriz ha revelado un sin fin de oscuros secretos, tanto del gobierno como de la misma empresa que la vio crecer Televisa.

La interprete expresó en el documental de Netflix, que las actrices eran sexualizadas en reuniones importantes por parte de los publicistas y la que fuera elegida recibía patrocinio y podría llegar rápidamente a la fama cosa que Kate no entendía en su momento, pero la molestaba.

Querida @KDCFansFrancia aparentemente no se mando mi Twitter el día de tu cumpleaños se quedo en draft,lo siento��pero pic.twitter.com/XMhY18hfpp — kate del castillo (@katedelcastillo) 17 de junio de 2017

Tras el escándalo que ha protagonizado últimamente 'La reina del sur', Carmen Salinas se le fue a la yugular a la actriz tachándola de malagradecida y mentirosa ya que ella jamás vio ese tipo de actos en la indebidos 'fábrica de sueños'.

"Iban los patrocinadores con sus hijas o con los hijos, iban los productores de los programas los publicistas y era una reunión donde nos reuníamos todos quien sabe en qué televisora trabajaría ella", explicó la actriz.

La actriz mexicana defendió con uñas y dientes a Televisa manifestando que le dio de comer más de 60 años y esta agradecida por ello, aunque ya no cuente con exclusividad.



Además, aseguró que la empresa ha ayudado mucho, a famosos que han vendido gracias a su talento y no por otras cosas como William Levy, Thalía y Verónica Castro, apoyándolos con casas y otros recursos tachando a la actriz de malagradecida ya que su padre el actor Eric del Castillo aún trabaja para Televisa.

"Está trabajando tu papá ahí reina, no puedes hablar de la casa donde trabaja tu padre que es un gran actor un gran señor no puedes ser que hables mal de la empresa que nos dio y nos dio y nos ha dado de comer a todos", expresó.

Obra del Chapo Guzmán

La actriz mexicana Kate del Castillo estrenó a mediados de diciembre una obra de teatro que titula "I'm OKate", la cual protagoniza ella y es acompañada en escena por su gran amiga Roxana Castellanos.

Con información Despierta América