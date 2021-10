Así empezó la historia de Cantiflas en las carpas callejeras de todo México

Mario Moreno mejor conocido como Cantinflas es una celebridad conocida a nivel mundial y es que en la Época de Oro del cine mexicano el artista se dio a conocer con varias películas.

Pero lo que pocos saben es que la necesidad fue la que hizo que Cantinflas se adentrara al mundo del espectáculo, pues empezó trabajando en una carpa la cual era de sus suegros.

Fue una cosa de impulso personal y un poquito de necesidad, me gustaba ganar dinero, me gustaba eso y quise ensayar cuando empece hacerlo me gusto y sentí que eso era lo que yo quería ser.

Y es que muchos pensarían que en la familia del actor mexicano tenía un lazo con el mundo de la farándula, pero la realidad es que el histrión empezó desde abajo trabajando de carpa en carpa hasta que un empresario le dio la oportunidad en la pantalla grande.

Miguel Contreras fue quien le dio popularidad al actor en su primera película llamada Cantinflas Boxeador en 1940, además ya empezaba hacer algunos comerciales.

El famoso asegura que el teatro callejero fue su mejor escuela, ya que al presentarse en uno de verdad ya tenía todas las bases de un gran actor.

Cabe mencionar que muchos pensarían que Mario Moreno en la vida real era igual a Cantinflas, pero la realidad es que su personalidad era muy diferente a la ficción algo que sorprendía a muchos de sus fans.