Así enfrenta Andrea Legarreta y su familia el Covid-19

Andrea Legarreta se contactó con el programa Hoy esta mañana para darles a conocer a sus compañeros de trabajo como se siente después de darse a conocer que contrajo coronavirus, razón por la cual ella y su familia están en cuarentena.

En dicho enlace se puede ver a una Andrea Legareta algo ronca y con ojos irritados, ya que la misma Galilea Montijo, quien dio a conocer la noticia esta mañana en el programa Hoy, se dio cuenta del aspecto de su compañera, quien se encuentra positiva a pesar de todo.

"Ahora me tocó a mí y bueno pues a enfrentarlo con la mejor actitud y bueno yo pensaba que era un resfriado común pero resultó que no", dijo Andrea Legarreta con la voz entre cortada, además explicó como han sido los síntomas.

Es que los primeros días, los primeros avisos, pues como un resfriado insisto quizás un poquito más fuerte, los dolores del cuerpo los empece a sentir muy parecidos a cuando no sé si les ha dado influenza, entonces bueno fuertes, dolor de cabeza sentía y fiebre. Entonces ya que yo obviamente me tomaba algún medicamento para quitar el dolor del cuerpo y bueno pues así lo vas sobre llevando bien, dijo Andrea Legarreta en el enlace.

Como era de esperarse Galilea Montijo le preguntó a Andrea Legarreta como estaban Erik Rubín, además de sus dos hijas Nina y Mía, por lo que Andrea Legarreta respondió que Erik Rubín se encuentra bien, mientras que sus hijas si se han sentido un poco mal y aunque no se hicieron la prueba de Covid-19, el doctor les recomendó que todos estén en cuarentena por la seguridad de los demás.

Erik no tiene ningún síntoma gracias a Dios, nada las niñas les he escuchado algunos estornudos, pero están bien, Mía dice que hace un par de días, que estaba haciendo ejercicio que ella como mucho cansancio, a mí me dio muchísimo cansancio, lo siento todavía, pero insisto con el medicamento me siento mejor, entonces ella eso es lo que indica que haciendo ejercicio se sintió mucho más cansada de lo normal, dijo Andrea Legarreta.