Así enfrenta Danna Paola los rumores, desde romances, brujería y copiar el look a otras celebs

La cantante mexicana Danna Paola sabe que con el éxito vienen algunas situaciones no tan agradables. Aunque hoy en día es una artista con gran fama internacional y toda una influencer de su generación, no está exenta de rumores y/o controversias.

Danna Paola no solo ocupa los titulares de la prensa de espectáculos por alguno de sus lanzamientos musicales, como el más reciente "Friend de semana" en colaboración con la española Aitana y la brasileña Luísa Sonza, sino también por rumores como su supuesto triángulo amoroso con Sebastián Yatra y Tini Stoessel, por según burlarse de la también cantante mexicana Paulina Rubio o por copiarle el look a la intérprete estadounidense del pop Ariana Grande.

En cada rumor que surge en torno a Danna Paola, la cantante ha sabido enfrentarlos. Como por ejemplo, cuando en redes sociales la acusaron por supuestamente no ser original y copiarle el look a Ariana Grande. En una entrevista para el programa Ventaneando de TV Azteca, la también actriz fue muy clara con su postura al respecto:

Yo creo que son tendencias, nadie tiene un estilo completamente único, siempre hay inspiración. Los íconos de moda que admiro, aterrizarlos justo a mi personalidad. Soy muy fan de, no sé, Beyoncé, por ejemplo, me encanta y me encanta todo lo que se hace, a lo mejor un día me pondría un afro, me encantaría, pero digo, es parte de arriesgarse un poco también.

Danna Paola sabe como defenderse. Foto: Instagram @dannapaola

En varias ocasiones Danna Paola ha recibido comentarios negativos en redes sociales con respecto a su apariencia física. Anteriormente en una entrevista para el programa Sale el Sol de Imagen Televisión, la cantante mexicana mandó este mensaje a sus haters: "no por ser artista uno tiene que recibir y callarse, al contrario, somos mujeres y también somos voces que en este caso a mí me toman como un ejemplo, si yo puedo hacerlo y puedo ayudar a que todo esto frene lo voy a hacer, somos humanos, no somos perfectos y también hemos vivido en una industria que nos ha exigido algo que no es real, entonces hay que apoyar más a lo que es real".

Siempre va a haber gente que te va a criticar, para bien o para mal, y es algo que yo he ido aprendiendo y que no es fácil, pero hoy en día me siento muy segura y muy tranquila de poder salir como la mujer que soy ya.

Haters han llegado a acusar a Danna Paola por brujería

A veces los rumores sobre Danna Paola sobrepasan los límites. Hace unos meses se llegó a decir que la mexicana le había hecho "un amarre" al cantante colombiano Sebastián Yatra. En agosto pasado en una entrevista con Los 40 de España, cuando estaba promocionando su canción "Santería", se le preguntó si ella creían en estas prácticas de brujería. "Sí, claro, yo sí creo. En México es como muy común eso de la santería, o sea, claro que existe, no es porque yo lo practique".

De hecho, hace poco me hizo muchísima gracia porque a raíz de que subí un storie de las velas el día que estaba rodando el videoclip, se inventaron que yo estaba haciéndole básicamente un amarre a Sebastián Yatra, y que aparte yo había comprado un cementerio en Argentina. Y yo: '¿todo bien con el mundo?'

En octubre pasado Danna Paola tuvo un show en el Fashion Fest de Liverpool, en la Ciudad de México, donde habló sobre su supuesto triángulo amoroso con Sebastián Yatra y Tini Stoessel. En conferencia de prensa la actriz manifestó: "yo la verdad es que… qué te digo, ahora sí que 'Mala Fama', me escudo con mi canción porque es lo mismo de siempre, me van a inventar hasta que si salgo con…ven, ven a tomarte una foto conmigo y salgo con él, hasta con Christopher Uckermann por comentarme una foto en Instagram. Está bien cool que me quieran ver con alguien, pero creo que es algo muy personal que uno se guarda y lo único que queda privado, pero para nada, la verdad es que con Sebastián, justo ahorita acabamos de lanzar la versión acústica de 'No bailes sola', que acabamos de hacer hace días que me tiene muy feliz".

Danna Paola finalizó este tema diciendo: "yo creo que hay que normalizar la relación entre un chico y una chica, no a fuerza tienen que estar saliendo. Yo respeto muchísimo a Tini, a Karol G, Becky G, a Lali, ahora con Lola y Denisse hice una canción que se llama 'Santería', quitemos un poco eso, no pongamos a favor la pelea entre mujeres en la industria, al contrario, debería haber más entre mujeres para seguirnos posicionando en los charts. Yo creo que se trata de eso, enfocarnos y dejar de hacer chisme".