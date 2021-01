Así era Laura Zapata de joven

Una de las villanas más memorables sin duda alguna es Laura Zapata de 64 años de edad, pues sus icónicos papeles en telenovelas como María Mercedes le dieron fama internacional a la actriz quien hoy en día sigue trabajando en el mundo del espectáculo, pero muchos se preguntan como era en su juventud la guapa artista.

Lo que pocos saben de Laura Zapata es que su belleza sigue intacta, es decir la hermana mayor de Thalía no ha cambiado nada de en su rostro, pues tiene una piel muy cuidada, pero eso no es todo aunque muchos no lo crean su físico es el mismo y se sigue viendo de maravilla la arista de carácter fuerte que nunca se ha dejado de nada ni de nadie.

Si vamos a YouTube y vemos las entrevistas del pasado que le hicieron a Laura Zapata, podemos ver a una mujer con un peinado muy a la moda de acuerdo con esa época, pero eso no es todo, ya que siempre se vestía con mucha clase, pues enseñar de más no era algo que le gustara del todo a Laura Zapata, pues ella enamoraba con su actitud.

En una ocasión Laura Zapata se olvidó del pudor y posó para una revista como Dios la trajo al mundo, pero la producción fue muy cuidadosa, pero eso no es todo, pues Laura Zapata a pesar de que ama el maquillaje ha sido una mujer que no necesita del todo tanta producción, pues en algunas ocasiones la actriz se ha dejado ver de cara lavada viéndose espectacular.

"Laura no ponga filtros! Usted es muy bonita al natural!", "@laurazapataoficial talentosa, hermosa, reyna de las villanas... El México no sería lo mismo sin una actriz Como tu besos grandes desde e Brasil", "monicalorenah67 Muy hermosa, yo La he visto en todas las novelas, nadie como ella, que actriz de elite", le escriben a Laura Zapata sus fieles fans, quienes la admiran por su manera tan franca de ser con las personas que la rodean.

Otra de las cosas por las que Laura Zapata es admirada y no solo por su belleza, es por ser una mujer directa en todo lo que hace, es decir ella le dice sus verdades a quien incluso a los miembros de su familia, como las veces que se ha enfrentado a sus hermanas menores las Sodi, con quienes no tiene ninguna relación a excepción de Thalía.

Y es que Thalía se encargó de apoyar los gastos que tiene Laura Zapata con su abuela, pues la señora fue el vínculo el cual las volvió a unir nuevamente pues en una ocasión ambas mujeres se separaron tras la muerte de su madre, pero la señora Eva Mange las volvió a unir ahora más que nunca después de los problemas que presenta su abuela.

Resulta que la señora Eva Mange quien está en un asilo, tuvo serios problemas de salud por unas heridas que presentó en su cuerpo, esto debido a los malos tratos del personal, por lo que ahora Laura Zapata pide justicia para la señora debido a los malos tratos que le dieron y los cuales supuestamente le ocultaron a la villana de las telenovelas.

La belleza de Laura Zapara en su juventud?

En redes sociales y varios programas des espectáculo Thalía y Laura Zapara mostraron su descontento, esto se dio a conocer días antes del cumpleaños número 103 de la señora, por lo que dicha polémica aún sigue en pie pues la actriz quiere llegar hasta las últimas consecuencias pues nunca le informaron sobre las heridas de su abuela.