Así era el look de Noelia a finales de los noventa cuando lanzó Candela

Noelia de 38 años de edad es una de las mujeres más buscadas de las redes sociales debido a lo bella que se ha puesto con el paso del tiempo, pero ahora te enseñaremos como lucía en la década de los noventa cuando lanzó la canción Candela la cual fue tremendo hit musical.

Fue en 1999 cuando el nombre de la cantante puertorriqueña ya se escuchaba en todas las estaciones de radio a nivel internacional, su look era una figura mucho más pequeña con un cabello largo y ondulado, pues hoy en día es una mujer con una figura más torneada, además de cabello corto.

Desde esa época Noelia no necesitaba de mucho maquillaje, ni producción pues tenía tanto el talento como el ritmo que sigue demostrando hoy en día en cada uno de sus shows los cuales regresaron tras una larga ausencia debido a la pandemia.

En cuanto al vestuario de Noelia predominaba al máximo los pantalones de mezclilla, además de los top que hoy en día siguen estando a la vanguardia pues todas las artistas en influencers los usan, por lo cual la cantante siempre ha sido referente en cuestión de moda.

"Noelia te admiro a pesar de todas las adversidades de la vida , has sabido salir adelante eres una mujer luchadora I love you Princess", "Muy hermosa Noelia, cantaba y bailaba mejor que Thalia y Paulina Rubia juntas", "Lindaaaa estas Noelia...bueno esta cancion me trae muchos recuerdos. Fines de 1999...sonaba en las Radios de ARG. Me gustan todas tus canciones Noe...sos hermosa..", escriben los fans.

Una mujer guerrera

Noelia ha enfrentado muchos problemas en su carrera como el video escándalo que se filtró cuando estaba en lo más alto de su carrera y aunque muchos pensarían que se daría por vencida, luchó ante todas las adversidades, es por eso que se ha convertido en una mujer digna de admirar, además no se deja de nadie.

Si echas un vistazo a sus más recientes entrevistas, asegura que cada golpe que ha sufrido lejos de tumbarla la han convertido en un roble más fuerte que nunca y que puede con cualquier obstáculo.