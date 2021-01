Así era el rostro de Sasha Montenegro a sus 23 años de edad

Sasha Montenegro de 74 años de edad fue una mujer que enamoró México desde que llegó, pues su atractivo era único de pies a cabeza con una belleza que dejaba a más de uno con el ojo cuadrado, empezando por su rostro es por eso que te contaremos más sobre la actriz, quien tiene varios años que se retiró del mundo de la farándula para dedicarse a su familia.

Para quienes no lo saben Sasha Montenegro nació en Italia, pero es de ascendencia yugoslava, desde muy joven, emigró a varios países, entre ellos Buenos Aires, siendo este el penúltimo que piso con su madre para después irse ella sola a México a la edad de 23 años, donde le dieron su primera propuesta de trabajo para realizar fotonovelas, además de modelar.

Fue en su juventud cuando Sasha Montenegro comenzó a parar el tráfico, sus curvas la hicieron acreedora a convertirse en vedette en la década de los setenta, donde ya era todo un icono reconocido en la industria del entretenimiento mexicano, además Sasha Montenegro era como una especie de imán para los hombres debido a su bello rostro y cuerpazo de diosa.

Algo que le celebran demasiado a Sasha Montenegro es que ella jamás ocupó del bisturí para verse como una verdadera diosa, pues siempre mantuvo un físico de envidia, y aunque muchos deseaban saber que ejercicios realizaba la guapa mujer, ella se lo reservó pues nadie supo que hacia la artista para mantenerse impecable, incluso después de dos embarazos se miraba muy bien.

El rostro de Sasha Monetenegro también dada mucho de que hablar, pues su mirada dominante, pómulos altos y labios demasiado bellos, eran la locura de su época, por si fuera poco la voz ronca de la actriz era un atractivo más en su época, pues parecía una mujer indomable debido a que representaba mucho carácter, es por eso que los productores la querían en sus películas.

"Excelente actriz más mexicana que el nopal, digan lo que digan muchas actrices de hoy ya quisieran ese cuerpo natural y no lleno de silicona", "Solo puedo decir que Sasha Montenegro es hermosa", "Esta mujer nunca fue actriz, pero no pueden negar que tenía una belleza impresionante", "Sasha Montenegro y Lorena Velázquez, eran mis amores platónicos que hermosuras mexicanas. Saludos de Colombia", le escriben a Sasha Montengro.

Sasha Montenegro con un rostro divino/Instagram

Otra de las cosas por las que Sasha Montenegro era muy admirada, fue por el porte que derrochaba en todos los aspectos, pues hasta para vestir siempre se miró muy guapa la mujer de cabellera negra, quien además dejaba perplejas a otras mujeres por sus largas pestañas naturales, pues ni siquiera necesitaba de tratamientos postizos.

Pero la belleza de Sasha Montenegro le trajo problemas en los mismos setentas, pues le propusieron realizar una película llamada Bellas de Noche, donde tenía que aparecer como Dios la trajo al mundo en una cama, y aunque en un momento la actriz no aceptó la propuesta, la producción terminó convenciéndola, pues querían que la escena quedara perfecta.

Me dijo chavita, no te preocupes, te vamos a doblar el cuerpo entonces ahí tuvimos una pequeña discusión al respecto y dije 'pues saben que yo no hago la película, pero esos cuerpos a mí no me doblan, eran demasiado exuberantes y entonces ya, vino la parte del convencimiento y realmente pues es un trabajo no... dijo Sasha Montenegro.

Cabe mencionar que la escena le trajo problemas a Sasha Montenegro, quien la tachó de vulgar en esa época, pues al parecer se empezaron a desatar las escenas fuertes entre los actores las cuales fueron desprestigiando al cine mexicano, lo que causó una perdida de valores en la industria.