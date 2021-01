Así era el vestido de novia de Silvia Pinal cuando se casó con Rafael Banquells

Silvia Pinal de 89 años de edad es de una de las actrices de la Época de Oro del cine mexicano para querida de nuestro país pues en su vida hay infinidad de capítulos de los cuales sus fans fueron testigos, uno de ellos fue su boda con el empresario Rafael Banquells, con quién procreó a su primera hija Sylvia Pasquel con quién empezó el imperio de su famosa dinastía.

El vestido de novia de Silvia Pinal fue muy impactante para su época, pues parecía una verdadera princesa de Londres con su diseño, ya que se trataba de un velo al parecer hecho a mano el cual a simple vista se puede apreciar las costuras, mientras que el vestido en su totalidad era discreto en manga larga, con una especie de encaje en sus brazos para darle más elegancia al ajuar.

Si hablamos del maquillaje y los accesorios de Silvia Pinal se puede ver en las imágenes que solo usó un collar para no quitarle créditos a su vestido de novia, mientras que su rostro se miraba muy natural, pues al parecer solo bastó un poco de rubor para que la primera actriz se mirara elegante en la foto del día más importante de su vida.

Es tan grande la fama de Silvia Pinal que en redes sociales circulan fotos de como fue la primera boda de Silvia Pinal con Rafael Banquells quien era originario de Cuba y se enamoró perdidamente de la primera actriz nacida en Sonora, pero que ha vivido en Ciudad de México desde que empezó en el mundo de la farándula muy joven.

Fue en 1947 cuando Silvia Pinal decidió pisar el altar con Rafael Banquells con quién ella se juraba toda la vida, pero al parecer el matrimonio no era nada sano, ya que Rafael Banquells la perseguía en todo momento, incluso le provocó varios celos a la imponente actriz, pues ella estaba en lo más alto de su fama con una agenda de trabajo muy llena, pero al parecer el también actor ya no estaba nada de acuerdo con el estilo de vida de su esposa en ese entonces.

Silvia Pinal con su bello vestido de novia/Facebook

Para quienes no lo saben Silvia Pinal se casó a los 17 años de edad con Rafael Banquells y aunque ella aseguró en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que no estaba perdidamente enamorada del productor, manifestó que sí lo quería, pero a su convenencia, algo que no le da pena decir a la matriarca de la dinastía Pinal.

Pues sí, pero no era un amor de aquel aquellos enloquecidos yo creo que era una convenenciera yo en ese momento yo quería salir del "yugo" y pues dije yo como, pues casada, salí yo como princesa de mi casa, dijo Silvia Pinal en la entrevista, además señaló que el primer actor Mario Moreno "Cantinflas", le regaló cinco mil pesos el día de su boda.

Cuando me lo dio le hacía yo así al cheque (sacudía) decía hay don Mario, hay don Mario, 'nada, nada, vete a comprar lo que quieras, me fui a comprar mi comedor mi sala y mi colchón dijo Silvia Pinal muy emocionada cuando se casó con Rafael Banquells, con quien se empezó a llevar mejor cuando se separaron, pero no le quiso dar el divorcio.

Silvia Pinal con su padrino Cantinflas/Facebook

Silvia Pinal desde muy joven fue una mujer muy aventada es por eso que ella señala que Rafael Banquells, se pudo haber enamorado de ella, por ser una mujer muy aventada en todos los aspectos, pues se animaba hacer todo tipo de papeles aún sin haberlos hecho antes, es por eso que el empresario se pudo haber enamorado de ella.

