Así eran los shows de Ramón Valdés en el circo, tras su salida de El Chavo del 8

Ramón Valdés, luego de su salida de los programas de Chespirito, trabajo por varios años en diversos circos, siendo uno de estos, el aclamado Circo Atayde Hermanos. Esteban Valdés, uno de los hijos de Don Ramón, compartió en "Con permisito dijo Monchito" a través del canal de YouTube que usa con su hijo Miguelo Valdés, una visita que hizo al circo antes mencionado para recordar la vida del querido actor de "El Chavo del 8" en estos maravillosos lugares.

"Tuvimos el placer de estar en el Circo Atayde Hermanos y entrevistar a Ernesto Medina, un amigo entrañable de mi abuelo, que lo acompañó durante estos años tan hermosos en el circo, sabremos como era Monchito con los niños, si era una persona responsable y muchas sorpresas mas", manifestó Miguel Valdés, nieto de Ramón Valdés.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ernesto Medina contó una de sus varias experiencias con Ramón Valdés, en sus tiempos en el circo. "Yo he trabajado con varios artistas y la verdad es que hay algo muy especial en Don Ramón, él nunca se manejó como un artista, siempre como una persona, una persona muy educada, una persona muy formal, no le faltaba el respeto a nadie, siempre se dedicaba hacer amigos".

El circo, como es un espectáculo rodante, lógicamente nos alcanzan las estaciones del años, hay veces que nos toca mucho calor, hay veces que nos toca mucha lluvia, pero Don Ramón, yo no recuerdo que canceláramos una función por decir 'yo no trabajo en el lodo' o 'yo no trabajo así', siempre mucha disposición, el venía a trabajar para los niños al circo, su show era dedicado a los niños.

Publicidad de El circo de Don Ramón. Foto: Twitter @RamnValdsCasti1

Ernesto Medina, uno de los representantes del Circo Atayde Hermanos, mencionó que Ramón Valdés era la misma persona tanto en la televisión, en el circo y fuera de los reflectores. En aquellos años los circos contrataban a diversos artistas para tener más audiencia. ¿Cuál era la reacción del público cuando Don Ramón salía a escena: "era la locura ver a Don Ramón en vivo, las fotos, los autógrafos, me tocó una ocasión en el que tuve que llevar policías porque fue tanto el éxito, que al salir, la primera vez me lo atropellaron".

En sus redes sociales Miguel Valdés ha compartido también varios recuerdos de la vida de su abuelo Ramón Valdés, en el circo. Cabe mencionar que este trabajo lo siguió haciendo aún cuando su salud no estaba del todo bien, tras el cáncer de estómago que se le había detectado a inicios de los 80´s. "Un recuerdo hermoso que tengo, mi abuelo y yo en el circo, a pesar del cáncer él seguía entregando el corazón a sus fans, les demostraba su cariño y jugaba con ellos, gracias nuevamente a todos por conservar vivo su legado a través del amor que le tienen".

Ramón Valdés causaba sensación durante sus shows en el circo. Foto: Twitter @RamnValdsCasti1

Ramón Valdés llevaba a cabo varios juegos con los niños que asistían al circo, uno de estos, un concurso de niño o niña que mejor llorara como su hija (en la serie "El Chavo del 8") "La Chilindrina". En otro de sus post Miguel Valdés contó:

Sabían que Monchito trabajó varios años en el circo, haciendo giras por varias partes de México, se tardaba mucho al terminar por estar conviviendo con la gente, ¿a quién le hubiera gustado ir?

Ramón Valdés siempre estuvo disponible para convivir con el público que tanto lo amaba. "Me he encontrado con mucha gente que cuenta cómo mi abuelo era de los que le dedicaba tiempo a los fans, mi mamá me cuenta que aunque estuviera comiendo los atendía y ya que terminaba de dar autografos seguía comiendo, algo que demuestra su amor a su trabajo y a sus fans".

También te puede interesar:

¿Por qué Ramón Valdés salió de El Chavo del 8? Su hija Carmen Valdés cuenta lo que pasó en realidad

La Dinastía Valdés: Manuel "El Loco" Valdés, Don Ramón, Tin Tan y "El Ratón" representada en cuatro fotografías

Ella es Ángela Angelini Stock, la famosa abuelita de Ramón Valdés, recordado actor de El Chavo del 8