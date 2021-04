Así es como crían Shakira y Gerard Piqué a sus hijos: "Viven con una presión excesiva"

El tener dos padres con gran fama y reconocimiento mundial ejerce excesiva presión en los hijos de Shakira y Gerard Piqué, por lo que la cantante y el futbolista han establecido medidas para la crianza de Milan y Sasha. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

Gerard Piqué concedió una entrevista en la que reveló algunos detalles de cómo se han puesto de acuerdo él y Shakira, su pareja por más de diez años, para criar de la mejor manera a sus dos hijos.

Sería el balance entre el ganar y perder la mejor manera de educar bien a sus hijos pese a la gran presión que la fama de sus padres ejerce sobre ellos.

Y es que para Milan y Sasha seguramente será muy difícil el saber que su madre es número uno en la música, y su padre número uno en el fútbol, por lo que la enseñanza que Gerard Piqué y Shakira les dan es basada en que sepan que a veces se pierde y otras veces se gana.

“Tienes que saber balancear como padres. Recuerdo que mi padre no me dejaba ganar nunca”, dijo Piqué en entrevista. “Y en cambio, con Shaki a veces les dejamos ganar porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que yo o ella tuvimos, que eran padres no conocidos, no teníamos esta presión”.