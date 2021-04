Así es como surgió la frase "Maldita lisiada" que Itatí Cantoral dijo en María la del Barrio

Soraya Montenegro, la temible villana de la telenovela ‘María la del Barrio’, se convirtió en el personaje más recordado de Itatí Cantoral en la televisión. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

Del icónico personaje, destacan un sinfín de frases memorable que hasta el día de hoy son recordadas a través de los memes y de la magia del internet y las redes sociales, una de ellas la famosa “maldita lisiada”, que hasta la misma Itatí Cantoral recuerda con mucho humor y con cariño a la telenovela.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Hijo de Enrique Guzmán lo defiende de las fuertes acusaciones de Frida Sofía

Más de 25 años después de la escena de Soraya Montenegro peleando con Nandito y Alicia, Itatí Cantoral relató cuál fue el origen de la frase “maldita lisiada”.

Pese a que la escena en la que Soraya Montenegro, en un ataque incontrolable de celos insulta y golpea a Alicia (Yuliana Peniche) tras descubrirla con Nandito (Osvaldo Benavides), pretendía ser algo fuerte para la trama, con el paso de los años se convirtió en todo un meme en redes sociales por la comedia involuntaria del momento.

Y es que las frases e insultos que arrojaba Itatí Cantoral en el papel de la villana de ‘María la del Barrio’, protagonizada por Thalía, se volvieron en motivo de risas para internautas, convirtiendo a la actriz en la reina de los memes, título que siguió defendiendo años después con su interpretación de ‘La Guadalupana’ en la Basílica de Guadalupe.

Suscríbete aquí a Disney Plus.

“¡Así es que es de este de quien estabas enamorada, maldita lisiada! ¡De mi Nandito! Te dije que no se te ocurriera poner los ojos en él, ¡y los pusiste!”, es parte de lo dicho por Soraya en la mítica escena.

Tras más de dos décadas y medio de la telenovela, Itatí Cantoral, relató cómo fue el origen de la famosa frase que hasta hoy sigue siendo de las más referenciadas en toda la historia de las telenovelas mexicanas.

Sorprendentemente para muchos, la actriz tenía en ese momento apenas la edad de 20 años, aunque aparentaba una edad mucho mayor gracias al maquillaje y peinado. Según contó, la escena fue grabada tal y como se planeó, pues no tenía permitido modificar ni una sola coma del libreto, por lo que la frase se le debe a los escritores y productores de la telenovela.

“Estaba escrito, fui dirigida por Beatriz Sheridan. Yo tenía en aquella época 20 años, entonces era bastante joven, entonces no tenía ese... ni me dejaban tampoco, cambiar los textos”, dijo.

Itatí Cantoral se mostró muy agradecida por ser tan recordada gracias a su papel de Soraya Montenegro, específicamente por dicha escena de ‘María la del Barrio’ en la que actuó como la enemiga de Thalía, señalando que no esperaba que tantos años después las personas siguieran repitiendo sus frases más icónicas.

“Fue algo que vino de Dios. Estas como grandes cosas que son inexplicables, que dices, ¿pero, cómo?”, agregó. “Si lo hubiera planeado, como he planeado otros éxitos de mi carrera y no se me han dado tal cual... O sea, tú puedes planear muchas cosas y entregar muchas cosas y todo, pero la última palabra que te da ese hit, ese éxito que te distingue de los demás, sí es un halo divino”.

Leer más: Khloé Kardashian es duramente criticada por supuesto Photoshop en sus fotos; así responde

Hasta el día de hoy, la frase de “maldita lisiada” y otras dichas por la villana siguen siendo repetidas y en internet se recuerdan todos los días a través de memes, algo con lo que la actriz siempre ha estado fascinada.

Recordemos que en 2017, la serie estadounidense ‘Orange Is The New Black’ trajo de regreso al personaje de Soraya para unas escenas exclusivas para YouTube, en las que Itatí Cantoral actuó junto al elenco del éxito de Netflix.

Suscríbete aquí a Disney Plus.