Así es el departamento que Gabriela Spanic alquiló en Budapest, Hungría

Luego de varios años ausente en las telenovelas, la hermosa actriz venezolana Gabriela Spanic recibió una invitación para formar parte del programa "Dancing with the Stars" en Budapest, capital de Hungría La hermana gemela de Daniela Spanic no dejó pasar esta gran oportunidad y viajó hasta este país en Europa central junto a su hijo Gabriel de Jesús, para formar parte de este sensacional proyecto.

Cabe mencionar que la protagonista de la exitosa telenovela mexicana "La Usurpadora", fue la gran sensación en "Dancing with the Stars"; ella y su compañero de baile Andrei Mangra obtuvieron el segundo lugar.

Gabriela Helena Spanic Utrera, nombre completo de la bella actriz de telenovelas, en vez de rentar la habitación de un hotel para su estadía en el país húngaro, prefirió alquilar un departamento para estar más cómoda. Anteriormente abrió las puertas de su casa a un show de la televisión húngara, para mostrarles cómo era su día a día durante su participación en "Dancing with the Stars". En un video de YouTube se puede apreciar una sala de estar amplia, así como una cocina-comedor.

En este rincón de su hogar temporal lleva a cabo su hobby favorito, cocinar. Por lo que se puede ver, el color blanco predomina en el departamento con ligeros toques de marrón oscuro para sus repisas y sus lámparas, así como las sillas que utiliza en su comedor y sus muebles. Las escaleras para el segundo piso son de cristal. (Gabriela Spanic pudo despedirse de su mamá, antes de salir al escenario de "Dancing with the stars").

Aunque sus fans esperaban ver más como su habitación o la de su hijo, Gabriela Spanic solo compartió parte de lo que había en la primera planta. "Hola, adelante, bienvenidos. ¿Qué vamos hacer hoy? Les cuento un poco de mi día, me encanta la cocina del mundo entero, también la húngara, hoy les preparé algo especial", comenta al inicio de ese video.

Asimismo compartió con sus seguidores una de sus recetas, "me encanta cocinar", resaltó. Antes de la llegada de las cámaras del programa, contó que había recibido una masaje de relajación ya que en "Dancing with the Stars", tenía prácticas extenuantes y por eso le gustaba cuidarse mucho.

La participante de Miss Venezuela en 1992, recibió el año nuevo 2021 en este lugar en compañía de su hijos y sus amigos, entre ellos Andrei Mangra. "Gracias a mi partner Andrei porque vivimos juntos muchas cosas. Fáciles, difíciles, regulares, muy buenas, gracias mi vida por tanto apoyo. Eres un gran amigo, Dios te bendiga hoy mañana y siempre, con tu precioso talento, humildad y sabiduría aprendí también mucho de ti, te deseo lo mejor hoy, mañana y siempre, se que tu camino será largo, lleno de bienaventuranzas y éxitos, te lo mereces total".

A todos sus seguidores les mandó este mensaje de año nuevo: "gracias por acompañarme en este 2020. fue difícil, pero debo confesar que su amor y apoyo me obligaron a ser mucho más fuerte aún, el 2021 será mejor para todos, los amo a tiempo".