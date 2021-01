Estados Unidos.- La familia Jenner, Kylie, Kendall, Kris y la pequeña Stormi Webster, disfrutaron de un espectacular fin de año 2020 y el mejor recibimiento del 2021 en una lujosa mansión de $450.000 dólares por mes en las heladas montañas de Aspen, California, Estados Unidos, lugar que no evitaron documentar a través de sus redes sociales.

Las protagonistas del reality show estadounidense Keeping up with the Kardashians la pasaron de lo mejor en aquel hermoso lugar cubierto de blanca nieve y en donde siguieron una de las tradiciones familiares de viajar hacia aquel paraíso blanco y practicar los deportes del lugar como lo son el esquí y los paseos en motos de nieve.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Parte de esta extravagante familia se fue a pasar tiempo de calidad en aquel lugar, en donde disfrutaron los mejores momentos, pues a través de Instagram lo dejaron en claro. En videos y algunas fotografías mostraron las increíbles instalaciones y comodidades del lugar en el que se hospedaron, mostrando sus vistas a las montañas rocosas y postales increíbles.

La propiedad, cuya renta tiene un precio de $450.000 dólares al mes, cuenta con una cancha de tenis, una cómoda sala de estar, cine privado, una enorme chimenea para el frío del lugar, un boliche personal y un cine privado, además de camionetas para transportarse y cómodos espacios como recámaras.

Así es el impresionante lugar donde Kylie y Kendall Jenner se hospedaron en Aspen, Colorado

Sin habla quedaron los seguidores de la familia al ver cómo era el espectacular lugar en el que se hospedaron, pues Kylie reveló en videos y fotos pisos de cristal que dejaban ver la parte de abajo, billar, piscina y las mejores comodidades y espacios más elegantes que se han visto en un resort, demostrando que para ellas siempre debe ser todo lo mejor.

Aunque en el lugar había para hacer de todo sin tener que salir de casa, las hermanas Jenner, la matriarca y la nueva generación de la familia decidieron pasar los días fuera del lugar y disfrutando al máximo los lugares nevados de aquel lugar turístico ubicado en Colorado.

Así es el impresionante lugar donde Kylie y Kendall Jenner se hospedaron en Aspen, Colorado

El pasado 29 de diciembre la familia se reunió para abordar su jet privado y viajar hacia la ciudad de Colorado, donde se hospedaron en la mansión en cuestión para disfrutar de unas increíbles y frías vacaciones en familia. Las cuatro disfrutaron al máximo su estancia y no han dejado de practicar divertidas actividades del lugar como lo son el snowboarding, disciplina en la que son todas unas expertas.

Desde que eran unas niñitas, las hermanas fueron enseñadas a realizar este deporte sobre la nieve y como era de esperarse, Kylie Jenner no quiso dejar de lado la practica en su hija Stormi, fruto de su relación con el cantante Travis Scott, quien a su corta edad ha demostrado ser toda una experta como el resto de la familia.

Instagram ha sido la plataforma ideal para que la familia comparta cómo fueron sus vacaciones en el lugar, donde revelaron los hermosos espacios de Aspen, así como los glamurosos atuendos que han vestido por allá, Kendall y Kylie deleitaron con outfits a juego, pero en distintos colores como lo son el blanco y el negro, mientras que Kris no se alejó de su clásico color negro.