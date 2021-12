Así es el sencillo vestido de novia que Irma Dorantes, usó el día de su boda con Pedro Infante

El amor entre ambos poco a poco fue surgiendo: "nunca le pregunté si estaba casado o si no, si tenía hijos, si tenía otras mujeres, yo era una chiquilla enamorada, una niña 16 años menor que él, a la que mimaba, a la que quería", manifestó la actriz.

La boda de los actores fue muy sencilla, solo asistieron 15 personas, entre ellas la mamá de Irma. No quisieron que este día especial fuera mediático; posteriormente se fueron de luna de miel a Cozumel , en el estado de Quintana Roo.

En su libro "Así fue nuestro amor", la actriz originaria de Mérida, Yucatán , contó que Pedro Infante le dio mil pesos de aquella época, para que se comprara su vestido para la boda civil. Sin embargo, decidió no gastar todo el dinero en una sola cosa.

En una entrevista con Pati Chapoy, Irma Dorantes mostró el vestido sencillo y elegante de novia que usó en su boda con Pedro Infante , el cual conserva como uno de sus tesoros más preciados. "Me cabe en la pierna derecha, porque la izquierda está más gruesa", expresó a manera de broma la actriz, quien actualmente tiene 87 años de edad.

Francisco Inzunza

