Así es el tatuaje de Lupillo Rivera con el rostro de Belinda

México.- Ahora que se ha confirmado que los cantantes Christian Nodal y Belinda, coaches actuales de "La Voz Azteca", mantienen una relación amorosa, muchos han revivido el romance que mantuvo con Lupillo Rivera, también conocido como "El Toro del Corrido", y han recordado que mantiene un gran tatuaje de la intérprete de 30 años en su brazo izquierdo.

Se trata de un tatuaje muy bien hecho del rostro de la cantante, el cual se ve tan realista que parece que se trata de una fotografía con un filtro encima, mismo que dejó más que claro que ambos cantantes mantenían una relación, en aquel tiempo, y ahora muchos se cuestionan qué es lo que pasará con esta obra de arte; aquí te contamos su posible supervivencia en el cuerpo del cantante de regional mexicano.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Lupillo Rivera explica por qué se tatuó el rostro de Belinda

Para hablar del tema hay que recordar cada detalle de cuando ocurrió esta controversia; al cantante se le vio un tatuaje del rostro de Belinda en el brazo izquierdo, del cual duró buen tiempo para hablar, pero cuando se animó y buscó aclararlo, confesó que se trató de un reto entre ambos cantantes.

Lo del famoso tatuaje, sí me voy a tomar el tiempo ahorita de enseñarlo, aquí a través de esta entrevista chiquita que me estoy haciendo yo mismo, aquí está el tatuaje sí existe, ahí lo traigo", dijo la primera vez que confirmó que el tatuaje era el rostro de Belinda, como se rumoraba.

El tatuaje de Lupillo Rivera sobre Belinda. Foto: Twitter

Éste tatuaje me lo hice porque hay algunos fans de Belinda que se han tatuado su rostro y en una conversación que tenemos ella y yo allí en La Voz me retó, me dijo ella ‘¿A que no te tatúas mi cara?’. Me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje", explico al ser cuestionado por el motivo por el cual decidió hacérselo.

¿Se quedará Lupillo Rivera con el tatuaje de Belinda?

Al entender cómo sucedió todo, ahora contestamos la pregunta que todo el público se ha estado haciendo; ¿se quedará Lupillo Rivera con el tatuaje de Belinda?. Todo parece indicar que "El Toro del Corrido" sí mantendrá el tatuaje que cubre su brazo izquierdo, por lo menos hasta que cambie de opinión, pues él mismo confesó que "se quedará ahí para siempre".

El tatuaje de Belinda ahí se va a quedar, lo voy a tener siempre, simplemente no me lo voy a quitar porque le di mi palabra a ella de que me lo iba a quedar para siempre", dijo Lupillo en entrevista con Sale el Sol.

El controversial tatuaje confirmó más que una amistad entre los cantantes

Sobre la explicación que le dará a su nueva pareja por tener el tatuaje de Belinda, quien ahora es su exnovia, dijo: "A la mujer no la puedes cambiar, es un ser humano que tienes que recibirla como viene, y ahora me toca a mí, me tienen que recibir, así como voy yo".

Belinda y Christian Nodal confirman su noviazgo

Recientemente, la cantante Belinda y Christian Nodal confirmaron que tienen una relación, y fue justo él quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales con unas fotografías en donde posa con la actriz desde un yate muy amorosos y lo acompañó con un simple, pero increíble "Te amo".

Cabe mencionar que estos dos cantantes comparten créditos como "coaches" en La Voz Azteca, de TV Azteca, en donde se habían dejado ver muy indiferentes entre ellos, llegando a hacer rumores de que no se caían muy bien, pero algunos creían que era porque se gustaban, y al parecer sí fue así, tras fuertes rumores, hoy se confirmó que andan.

Belinda y Christian Nodal confirman su relación. Foto: Instagram

Te puede interesar:

Lupillo Rivera recibe carrilla a causa de Belinda en Estadio de los Tomateros

Lupillo Rivera es "la burla" de redes sociales tras noviazgo de Belinda y Christian Nodal

¿Quiénes han sido los novios de Belinda?