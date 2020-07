Así es la casa de Jonas de la serie "Dark" en la vida real

"Dark", la serie de Netflix creada por Baran bo Odar y Jantje Friese alcanzó un éxito en todo el mundo, con el lanzamiento de la última temporada de la serie de los viajes en el tiempo y el "Apocalipsis", se ha convertido en una de las series más vistas del momento en la plataforma de streaming.

Uno de los lugares más recurridos en la serie en la casa roja donde vive el personaje principal Jonas Hahnwald (Louis Hofmann) y su familia, y en el mundo alterno la esposa e hijos de Ulrich Nielsen. ¿Qué es de la casa roja en la vida real?

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

El dueño de la famosa casa roja se creó una cuenta en Instagram bajo el nombre "The owner of Dark House" (El dueño de la casa de "Dark"), donde ofrece tours por la emblemática casa a cambio de una tarifa, para que los fanáticos puedan conocer de cerca la propiedad.

"¿Que importa? Bueno, aquí lo descubres ... Porque hay cosas aquí en la casa que ya no deberían ser así, no con esta carga ... es por eso que me estoy separando de ti ahora ... y puedes adquirirlas. Cuelgue un pedazo de la historia real del cine en su habitación, póngalo en su vitrina o cubra su casa con él." Escribé el dueño en la página de internet de la casa.

Además, el dueño puso en venta las tejas del techo, que incluye un marco, logotipo y un holograma. La casa fue filmada únicamente en la parte exterior para la serie, ya que la parte interior se realizó en un estudio.

¿Cómo se convirtió en la casa de Dark?

Félix, el dueño de la casa explicó que "En marzo del 2016, estábamos sentados en la escalera haciendo unas salchicas a la parrilla. Se acercó un hombre al portón y me preguntó si podríamos grabar algo. Le pregunté para qué era la grabación. Me dijo que era para una producción cinematográfica. Dijo que volvía y me explicaba bien. "Si no quiere lo cancela y no lo molesto", me dijo. Fue todo cordial".

"Empezó a probar las cámaras. Me dijo que su labor era buscar localizaciones para filmar. Matthias Braun. Nos contó que tenía 20 casas en vista y que la mía le gustaba mucho. Nos juntamos de nuevo, lo charlamos y me preguntó si podía venir con el equipo. En noviembre de 2016 empezaron las grabaciones", agregó Félix.

Te puede interesar:

De qué trata "1899", la próxima serie de los creadores de Dark

¡Actores idénticos! fans de Dark elogian el casting de la serie

Las mejores frases de la serie Dark