Así es la humilde casa en la que vivía Yalitza Aparicio en Oaxaca con techo de lámina y madera

Su éxito en dicho filme de Alfonso Cuarón la catapultó como una de las figuras más importantes en el mundo , logrando aclamaciones por su actuación por la Asociación de Críticos de Cine de Chicago, los Premios de la película Critics 'Choice, los Premios de Cine de Hollywood, los Premios Gotham, el Círculo de Críticos de Cine de San Francisco, los Premios Satellite y el Círculo Femenino de Críticos de Cine, así como el reconocimiento de Time y The New York Times, incluso, llegando a ser la portada de Vogue México y Vanity Fair.

Yalitza Aparicio Martínez es una actriz y profesora de preescolar mexicana nacida un 11 de diciembre de 1993 en Oaxaca, México. Es de ascendencia mixteca, aunque no hablaba la lengua, pero la aprendió para la película Roma.

Gracias a su participación en la película de Cuarón, Yalitza Aparicio logró un gran reconocimiento en el mundo del espectáculo a nivel mundial ; fue nominada al Óscar por el premio de Mejor actriz; y aunque no ganó, Roma lo logró a Mejor película, debido a su impecable producción, historia e impacto internacional.

