Así es la impactante versión de Carnage en la secuela de Venom

Estados Unidos.- Este lunes los fanáticos de Marvel Cómics tuvieron la grata sorpresa de ver el primer tráiler oficial de "Venom: Let There Be Carnage", la secuela de la película de 2018 que se estrenará el 24 de septiembre de 2021 y presentará por primera vez a Carnage, el villano que pertenece a una raza de parásitos extraterrestres amorfos conocidos como los Simbiontes.

De impacto es el aspecto que tiene Carnage e hizo temblar a muchos, quienes destacan que están impacientes por verlo en las pantallas de cine para sentir un miedo sin comparación, pues se trata de uno de los villanos más temibles dentro de la historia, no sólo por su maldad y su poder, sino por su grotesco aspecto.

Sony Pictures Entertainment liberó este lunes el primer adelanto oficial de Venom 2 y dejó a todos con ganas de saber más sobre lo que se viene próximamente para la gran pantalla, pues todo parece indicar que Eddie Brock (Venom), de Tom Hardy, pudo controlar a al Simbionte y éste está enfocado en su anfitrión solamente.

Pero podría ser un grave engaño en el que ha caído el protagonista, ya que en algunos momentos del tráiler se aprecia que no todo es lo que parece y en algunos momentos toma vida propia y se le ve a punto de cometer locuras, esto sin que su anfitrión se dé cuenta.

Aunque lo más impactantes es ver a Carnage con su apariencia y tentáculos en live action con un aspecto de infarto, un descendiente de Venom que es aún más poderoso que él debido a la naturaleza de los simbiontes y mucho más sociópata y sádica, así que se viene una de las más grandes y temibles películas de Sony.

Carnage living up to the name in #Venom 2 pic.twitter.com/u6UdgDNoFD — Fandom (@getFANDOM) May 10, 2021

Le película "Venom: Let There Be Carnage" está producida por Columbia Pictures en asociación con Marvel y Tencent Pictures y distribuida por Sony Pictures. Es la secuela de "Venom" y será la segunda película dentro del Universo Marvel de Sony. Sus actores son Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Reid Scott y Naomie Harris.