Así es la impresionante cocina de Kim Kardashian, cabrían hasta dos casas de Infonavit (VIDEO)

La empresaria y socialité estadounidense Kim Kardashian por años ha llevado una vida de lujos y extravagancias, por lo tanto, la ex esposa del rapero Kanye West no podría vivir en un simple hogar y mucho menos, al tener cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm West. Muchas personas sienten curiosidad por ver cómo son por dentro las mansiones de las celebridades.

En sus redes sociales Kim Kardashian, una de las estrellas del reality show "Keeping up with the Kardashians" (recientemente se estrenó la temporada final), dio un pequeño tour a sus millones de seguidores, para que conocieran su impresionante, lujosa y enorme cocina, en su mansión en Los Ángeles, California (Estados Unidos). Algo que llamó la atención es lo ordenado que tiene todo.

La cocina de Kim Kardashian está dividida en dos partes: un área para la familia y la parte de atrás, para todas las personas encargadas de la alimentación de todos los integrantes.

La cocina de Kim Kardashian es más grande que una casa de Infonavit

Hay un refrigerador solamente para las bebidas de sus hijos: jugos, leche y agua; tiene una alacena extra organizada con todos las semillas, condimentos y toppings que te puedas imaginar, asimismo hay un área para todos los snacks de sus hijos y los suyos.

Al refrigerador de Kim Kardashian literalmente puedes entrar y caminar para buscar lo que se te antoje e incluso, comer un poco dentro de este. Para quienes pensaban que las integrantes del Clan Kardashian-Jenner solo se alimentaban con líquidos, la socialité mostró las verduras, frutas, carnes y otros alimentos ya preparados que guarda en diversos frascos.

De acuerdo con la hermana de Kylie Jenner, todas las frutas y verduras que tiene en su cocina son orgánicas.

La parte de la cocina que está a la vista de las personas que van a su mansión, es de un estilo minimalista y la parte trasera, es una cocina que podría ser la envidia de muchos chefs profesionales e incluso, de muchas amas de casa.