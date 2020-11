Así es la relación de Billie Eilish con sus millones de fans: sencilla, humilde y ocurrente

Billie Eilish podrá haber hecho historia en la pasada entrega de los Premios Grammy, es una de las cantautoras más jóvenes y aclamadas del momento de la industria musical, podrá tener millones y millones de dólares en su cuenta bancaria, y mucho más, sin embargo, todo esto no le han quitado la humildad y sencillez ante sus fans.

La cantante Billie Eilish saber que sin el apoyo de sus fans, ella no sería nada y nadie. La intérprete estadounidense de 18 años de edad, mantiene una relación muy especial con sus millones de seguidores. Cuando tiene la oportunidad de estar muy cerca de sus fans, Billie no duda en abrazarlos, tomarse una fotografía, brindarles palabras de motivación y amor, y claro, hacer juntos alguna ocurrencia. No es para menos, ya que estamos hablando de Billie Eilish.

En redes sociales podemos encontrar muchos videos que los mismos fans han compartido, sobre su experiencia al estar cara a cara con Billie Eilish, quien no puede evitar mostrarse muy conmovida ante la reacción de sus seguidores al poderse saludar.

Así como la cantautora se llena de amor con cada uno de sus encuentros con sus seguidores, también su corazón se llena de tristeza al enterarse de malas noticias con respecto a sus fans. En diciembre de 2019 dos fans de nombre Skylar Davis y Kira Stanley, fallecieron por problemas de salud. Al saber esta lamentable noticia, Billie Eilish rindió un tributo a Skylar y Kira a través de sus redes sociales.

Descansa tranquila, hermosa niña, te amo ángel. Enviando cada gramo de amor que tengo a la familia y amigos de Skylar. Mi corazón está destrozado.

Asimismo en otra fotografía en las stories de su cuenta en Instagram, junto a una foto con Kira Stanley, expresó: "no entiendo por qué está pasando todo esto, odio esto, No sé cómo lo estoy descubriendo ahora, ya no estás aquí. Te amo tanto Kira, por favor, vuela alto. Descanse en paz, quiero gritar".

La nueva música de Billie Eilish

Por otra parte, Billie Eilish lanzó el pasado jueves la canción "Therefore i am (Por lo tanto yo soy)", un adictivo hip-hop en el que ha vuelto a los sonidos electrónicos y a las melodías oscuras con las que conquistó a millones de personas en su debut. Cabe mencionar que este nuevo sencillo es un adelanto de lo que será su esperado segundo álbum de larga duración.

El lanzamiento de su nueva canción "Therefore i am" vino acompañado de un video musical muy al estilo de Billie Eilish, el cual fue filmando durante la madrugada en el centro comercial Glendale Galleria en Los Ángeles, California. Cabe resaltar que el videoclip fue grabado usando solamente un iPhone. "El video es simplemente la forma en que la canción se siente, como algo descuidada y sin realmente intentar, no lo sé, nosotros, número uno, filmamos el video con un iPhone, lo que ni siquiera queríamos hacer", contó Billie durante una entrevista para Apple Music.

En su nuevo video musical podemos ver a Billie Eilish corriendo dentro del centro comercial, entrando a varias tiendas, comiendo donas y más. "Básicamente soy yo corriendo por el centro comercial vacío, comiendo una dona y un pretzel, eso es literalmente. Pero como al azar, caótico, no me importa una mierda, fue muy divertido. Lo filmamos durante la noche, lo filmamos en un iPhone, apenas teníamos equipo, fue loco, fue una locura".

La nueva canción de Billie Eilish parece tener una inspiración filosófica desde el propio título hasta su portada, en la que un busto blanco de estilo clásico se rompe en referencia a René Descartes (filósofo y matemático francés), autor del famoso "pienso, luego existo".