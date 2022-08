Así es la supuesta lujosa mansión en la que vive Adela Noriega en Weston, Florida, valorada en 6 MDD

Desde hace más de una década, la actriz mexicana Adela Noriega "desapareció" de las telenovelas. El último melodrama que protagonizó fue "Fuego en la sangre", una producción de Salvador Mejía, y también estelarizada por Eduardo Yáñez, Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas, Nora Salinas y Pablo Montero. En esta historia, interpretó el personaje de Sofía Elizondo Acevedo.

Al finalizar las grabaciones de "Fuego en la sangre", Adela Noriega se retiró de la actuación y desde entonces, ha mantenido un perfil bajo, viviendo casi en el anonimato. Desde que tomó la decisión de alejarse de los reflectores, muy poco se ha sabido sobre la querida actriz originaria de la Ciudad de México.

En una entrevista para un programa de Telemundo, la actriz venezolana Alicia Machado (ex Miss Universo), comentó que Adela Noriega, al parecer, vive en una zona muy exclusiva en Weston, una ciudad en el condado de Broward, Florida, Estados Unidos.

Tras este dato sobre el paradero de la actriz mexicana, la revista Nxclusiva, publicó una fotografías de la supuesta mansión de Adela Noriega. Según la publicación, la habría comprado hace ya varios años en 2 millones de dólares. Hoy en día, esta propiedad estaría valorada en 6 MDD. El hogar de la ex actriz tiene cinco habitaciones, vestíbulo, sala de estar, oficina, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Además, la mansión cuenta con ventanales de piso a techo y puertas francesas, lo que permite que el lugar esté iluminado con luz natural durante todo el día, así como con una gran piscina.

"Nos dimos la tarea de investigar y encontramos la mansión, está registrada a nombre de Amalia Méndez, de 52 años de edad. En la casa se pueden notar algunas pertenencias de la actriz, como un guardarropa de lujo, fotos privadas y un trofeo de TvyNovelas", publicó la revista antes mencionada.

Adela Noriega debutó en la televisión mexicana en la década de los 80's, al formar parte del programa cómico "¡¡Cachún cachún ra ra!!". Protagonizó varias telenovelas en Televisa: "Yesenia", "Quinceañera", "Dulce desafío", "María Isabel", "El privilegio de amar", "El manantial", "Amor real" y "La esposa virgen".

¿Cuándo regresará Adela Noriega a las telenovelas?, es la pregunta que muchos de sus fans se han hecho durante años. "Yo feliz (de que regrese) pero no la he localizado, ni la he buscado tampoco, la verdad, no tenemos ningún contacto, no he hablado con ella", manifestó la productora de televisión Carla Estrada, en una entrevista para el programa "Todo para la mujer".

Cabe mencionar que lo de la mansión en Weston, Florida, es otro de los rumores sobre Adela Noriega, pues anteriormente, el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, mencionó en el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, que la actriz vivía en la Ciudad de México y se dedicaba a los bienes raíces.

"Por respeto a su individualidad y su privacidad, no voy a decir en dónde, sé en qué edificio vive. Ella se dedica a los bienes raíces, tiene una compañía de bienes raíces, tiene terrenos, departamentos y casas. Yo creo que no sale a ningún lugar, no se le ve en restaurantes, centros comerciales, en ningún lugar", manifestó Gustavo Adolfo Infante.