Así es la tumba donde Flor Silvestre será sepultada junto a su gran amor Antonio Aguilar

Antonio Aguilar y Flor Silvestre estuvieron juntos en esta vida durante 52 años, solo la muerte los pudo separar. "El Charro de México" falleció el 19 de junio de 2007 a sus 88 años de edad, tras varias complicaciones de salud derivadas de una neumonía. Por 13 años la cantante y actriz estuvo separada de su amado esposo. En varias ocasiones la mamá de Pepe Aguilar manifestó que estaba lista para reencontrarse con su gran amor y que estaba, esperando el día que Dios se la llevara.

El 25 de noviembre de 2020 murió Flor Silvestre. Hace 13 años la muerte la separó de Antonio Aguilar y ahora, la muerte los ha reunido de nuevo. Siguiendo con la última voluntad de Guillermina Jiménez Chabolla, será sepultada junto a su esposo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La tumba de Antonio Aguilar está en lo alto del Cerro de San Cayetano, ubicado dentro del rancho El Soyate, en el municipio de Villanueva, estado de Zacatecas, México.

Hace unos años en una entrevista con Juan García Lazalde para su show de YouTube, Flor Silvestre habló sobre su última voluntad al morir. "Mi casa, la adoro, me siento feliz, ya no he vuelto a México (la ciudad) y ya no voy a volver, el tiempo que Dios me tenga aquí, aquí lo quiero pasar (en El Soyate) lo que me quede de vida, en el cerrito que está ahí, la cripta donde está mi esposo, ahí voy a estar yo con él, juntitos.

Muchos consideran a Flor Silvestre y Antonio Aguilar la pareja ideal. En aquella entrevista la cantante originaria de Salamanca, Guanajuato manifestó:

52 años duramos juntos, le doy gracias a Dios de que me mandó un hombre especialmente para mí, considerado, bueno, lindo, conmigo era maravilloso, por eso yo me dediqué enteramente a él, en el espectáculo andábamos para un lado y para el otro, juntos, felices, llevando nuestras canciones mexicanas.

"Nunca nos pudimos separar porque no quise separarme, dejé todo, dejé películas, todo, lo único que me quedó fue que seguí grabando discos, pero todo lo demás, presentaciones (lo dejé), por que él era mi todo, Dios me lo mandó para mi felicidad y eso es lo que estoy ahorita disfrutando, todos esos recuerdos, cada momento de mi vida estoy recordando, todo eso tan bonito".

¿De qué murió Flor Silvestre?

En una entrevista con el matutino Venga la Alegría que se transmite por Azteca Uno, Marcela Rubiales informó que su mamá había tenido anteriormente tres tifoideas seguidas, "eso fue lo que le bajó sus defensas".

La verdad estamos muy desolados, muy tristes, todavía no entendemos porque ella iba mejorando, dicen que es la muerte de los justos la que tuvo, se quedó dormidita después de desayunar, con gran dolor estamos aquí, estamos sufriendo y al mismo tiempo recordando anécdotas, era muy simpática, tenía un carácter dulce, maravilloso, pensamos que iba a estar bien.

Asimismo la hija de que la actriz mexicana tuvo con el conductor de televisión Paco Malgesto, manifestó que toda la familia está contenta porque su amada Flor Silvestre ya está de nuevo junto a su esposo Antonio Aguilar, "los imagino montando a caballo, felices, cerca de Dios, estamos tristes, somos fuertes".