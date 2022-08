"Así es la vida" de Essene: sale de su zona de confort, adentrándose con un Reggaetón más urbano

Siempre experimentando con los sonidos y con una visión musical adelantada a su tiempo, jugó antes que muchos famosos con los inicios del Trap, del Dance hall jamaiquino, del Latín pop, pero no lograba subirse a la tendencia de sus propuestas en el estudio . Como él mismo lo confiesa, "mis propuestas han sido muy diferentes y han explotado primero que yo".

De ahí surgió el tema "Me la quiero llevar", que provocó una escalada de seguidores en redes sociales en países como Argentina, Puerto Rico, Chile, Venezuela y México.

Esta canción para mí es algo íntimo, pero no ajeno a lo que la mayoría vivimos o llegamos a vivir en algún momento de nuestra vida, sin importar edades, raza o situación económica; en fin, así es la vida.

La canción nace de experiencias y relaciones amorosas del mismo artista, ¿quién no ha tenido una relación tóxica en su vida, la que uno sabe que va mal, pero con gusto sigue jugando? Al respecto, Essene comentó:

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

