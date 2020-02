Así festejan los famosos gay y sus parejas el Día de San Valentín

El mundo del espectáculo no se quedó de brazos cruzados y mostró al mundo como festejan el Día de San Valentín a lado de sus parejas, pero quienes derrocharon miel por dicha fecha fueron algunos famosos gay quienes demuestran que amor es amor sin importar las etiquetas y estereotipos.

Maca Carriedo y la actriz Paola Gómez, fueron las más comentadas en redes sociales pues conforman una de las parejas más admirables del medio del espectáculo, prueba de ello fue el tremendo beso que se dieron en una foto con el siguiente mensaje.

"Bueno pues... Una no pone nada cursi hasta que sí. (Oye @paolagomezmx no se ve pero me estabas agarrando la pompa. Te pasaste.)", escribió en su foto.

Mauricio Mejia también compartió una serie de fotos donde se le ve a lado de su prometido quien le propuso matrimonio hace un par de semanas, convirtiéndose en una de las parejas más envidiadas pues se llevan increíbles.

El presentador del programa matutino Sale el sol, Roberto Carlo, también presumió el amor que le tiene a su novio Rubén Kuri, con quien lleva una perfecta relación e incluso hace unas semanas habló de ella.

"El mismo día que conocí a @rubenkuri saque mi cámara polaroid porque yo sabía que esa foto la íbamos a atesorar para siempre, escribió Carlo en una declaración de amor.

Joy Huerta quien se estrenó como madre el año pasado mostró a la mujer de sus sueños en una bella foto donde le dedicó un emotivo mensaje a Diana Atri, quien ha estado en los mejores momentos en la vida de Joy.

Esta mujer @dianaatrim es la dueña de mis suspiros, la luz de mis ojos, mi fuerza y mi debilidad, ella es todo lo que está bien con mi vida, escribió en su publicación.

Cara Delevigne y su novia Ashley Benson se dieron mucho amor en este día causando tremenda emoción entre sus fans pues la modelo pocas veces deja ver su vida romántica ya que es muy celosa.