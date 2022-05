Así fue como Ana Bárbara, en medio de una depresión, salvó la vida de un fan de la comunidad LGBT+

En una entrevista en el programa "De primera mano" que se transmite por Imagen Televisión, la cantante y compositora mexicana Ana Bárbara, agradeció el incondicional apoyo que ha recibido de parte de la comunidad LGBT+ a lo largo de su trayectoria artística, mencionando que ellxs son personas tan sensibles e intensas a la vez, "como yo comprenderé".

"La Reina Grupera", intérprete de grandes éxitos como "Bandido", "La trampa", "Lo busqué", "Loca" y muchas más, compartió que en cierta ocasión salvó la vida de un fan de la comunidad LGBT+, quien le había enviado un mensaje, diciéndole que estaba pasando por momentos difíciles y había pensado en el suicidio.

Ana Bárbara en ese momento atravesaba por una fuerte depresión; recibió muchos mensajes de apoyo de sus seguidores, sobre todo de la comunidad gay.

"Alguna vez hasta recibí un mensaje: 'sabes que, yo he pensado en matarme por como vivo mi situación', yo estaba muy deprimida esa vez y le dije: 'sabes que, una de dos, o nos levantamos juntos, o los dos nos vamos a la fregada'".

Entre la cantautora y su fan, se apoyaron mutuamente durante ese momento complicado, "una retroalimentación muy bien y él viene siendo como ese representante de esa comunidad".

(Hay situaciones que) si me tumban, pero me levanto, yo recojo los pedazos de mi alma, literal, del piso y me vuelvo a reinventar.