Así fue como Andrea Legarreta ayudó sin saberlo, a una persona que la odiaba por ser feliz

En un reciente post que Andrea Legarreta compartió en su feed de Instagram para darla la bienvenida a Arath de la Torre al programa "Hoy", una usuaria de nombre Claudia escribió que anteriormente la conductora de televisión le caía mal, pues al mirarla en el matutino no podía creer que existiera una persona así de feliz, pensando que dicha felicidad era fingida. "Cuando veía el programa tu risa era como taladro para mi cabeza", expresó.

Y eso lo odiaba de ti, empecé a ir a terapia por otros problemas y me di cuenta de que no eras tú si no yo la persona que me caía mal, me di cuenta de que quería ser así de feliz como tú lo eras o al menos lo mostrabas.