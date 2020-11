Así fue como Anne Hathaway debutó en su primer comercial de televisión

Una de las actrices más queridas y conocidas de Hollywood es Anne Hathaway, quien se ha impregnado en los corazones de la audiencia con personajes como Mia Thermopolis en El diario de la princesa (2001), Andy en El diablo viste a la moda, Emma en One Day (2011) o Fantine en Los Miserables (2012) inició su carrera artística debutando ante los reflectores en un comercial de televisión.

Anne Hathaway recordó su debut en el espectáculo en una entrevista para el programa The Late Show with Stephen Colbert en 2018; su inició ante las cámaras fue en un comercial para una compañía de bienes raíces en Estados Unidos.

Participé en un comercial de Better Homes and Gardens cuando tenía 14 años y esa fue mi primera vez en la televisión", aseguró Anne Hathaway en el programa.

En el programa muestran el primer comercial de televisión en el que paticipó Anne Hathaway, actriz ganadora del Óscar por su papel de Fantine en la película musical Los Miserables a Mejor actriz de reparto.

En el comercial de corta duración, Anne aparece junto a un joven que se mudará de la casa en seguida de la de ella, por lo que Anne se muestra triste ante la noticia. El chico intenta consolarla diciendo que todavía les queda tiempo para estar juntos, ya que tardarían en vender su casa; pero, cuando dice esto, la compañía inmobiliaria coloca un anuncio que indica que la casa está a la venta.

Tras ver el anuncio de la compañía, los dos jóvenes se abrazan y la actriz le dice que lo va a extrañar, ya que el comercial promociona que la empresa de bienes raíces vende las casas en el menor tiempo.

Anne Hathaway al recordar el comercial manifestó estar agradecida de ese trabajo, que le ayudó a pagar el primer año de universidad. Sin embargo, al ser su primer trabajo frente a las cámaras no entendía mucho lo que los productores le decían.

"Fue mi primera vez ante la cámara y no entendía que ellos no te decían: 'Ok, estamos grabando ahora'. No sabía que estábamos haciendo el comercial hasta tres horas después de la grabación", recordó. "Yo estaba como 'Quiero ser realmente buena para cuando las cámaras estén grabando'. Yo pensé que estaban moviendo las cámaras para tener buen ángulo... fue muy malo".

Además, Anne Hathaway recordó riéndose que escuchó durante la grabación del comercial cuando uno de los productores dijo "No sé qué pasó, era muy buena en la audición".

A pesar de ese inició un poco catastrófico, Anne logró consolidar su carrera en Hollywood. Este 2020, Anne Hathaway protagonizó una de las producciones cinematográficas más esperadas The Witches (Las Brujas) dirigida por Robert Zemeckis y producida por los mexicanos ganadores de los premios Óscar Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón.

Sin embargo, The Witches segunda adaptación de la novela del escritor Roald Dahl fue duramente criticada por los expertos, cinéfilos veteranos, amateurs y audiencia general, a quienes les pareció por debajo de las expectativas la nueva producción, empezando por el papel de La Gran Bruja interpretado por Anne Hathaway.

Para la audiencia, el personaje de La Gran Bruja de Hathaway no se asemejó en actuación ni en apariencia dísica al de la gran actriz Anjelica Huston, quien hace 30 años aterrorizó y logró encantar con su papel a los infantes.

Una de las características que también fue criticado del personaje, fue que lo mostraran con la afectación llamada ectrodactilia, también conocida como síndrome de Karsch-Neugebauer o síndrome de la "mano partida", que en una malformación de las extremidades, principalmente afecta a las manos, presentando estos la ausencia de huellas dactilares. Por esto, la atleta paralimpica, Amy Marren expresó su decepción al dar una interpretación negativa a la condición.