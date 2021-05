Así fue como Bernie llegó a la vida de Marco Antonio Regil, hoy llora la muerte de su perrhijo

Marco Antonio Regil con el corazón roto y con lágrimas en sus ojos, informó a sus seguidores mediantes un Instagram live que su perro Bernie había muerto por un ataque al corazón. "Sabía que iba a pasar pero no esperaba que hoy, Bernie se acaba de morir, se nos fue", manifestó el conductor de televisión originaria de Tijuana, estado de Baja California, México.

En sus redes sociales Marco Antonio Regil, primo de la actriz mexicana Bárbara de Regil (protagonista de la serie "Rosario Tijeras"), compartió un video donde mostró algunos de los hermosos momentos que vivió al lado de su amado perrhijo Bernie.

Hace casi cinco años Marco Antonio Regil estaba dando un paseo en bicicleta, cuando se encontró a Bernie abandonado en la calle. Su noble corazón no le permitió dejarlo a su suerte, por lo que decidió adoptarlo.

"¡Ay Dios! El destino, miren lo que me encontré", expresó el conductor de recordados shows de la televisión como "Atínale al precio" y "100 mexicanos dijeron", aquel día cuando Bernie llegó a su vida.

Desde ese momento Marco Antonio Regil y Bernie se volvieron inseparables. En el Instagram live que llevó a cabo tras la muerte de su amigo fiel, el también conferencista e influencer de 51 años de edad, contó que su perro lo acompañó en difíciles momentos, como cuando murió su mamá.

Agradezco haberlo encontrado, que me ayudó, estuvo conmigo cuando mi mamá falleció, fue un angelito que vino a ayudarme, me ayudó a salir de una depresión muy fuerte, me enseñó muchas cosas.