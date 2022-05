Así fue como Christian Nodal cubrió los tatuajes que se hizo en honor a su ex novia Belinda

"Yo le dije que él era una estrella, que no debía tatuarse tanto la cara porque es su fachada, son naquerías diferentes a las mías, la de él sí está muy de la chin..., porque parece un periódico su jeta".

Hasta el momento, el cantante no ha mostrado si ya modificó el tatuaje con el número "4" y el arco, alusivo al día que comenzaron su relación amorosa.

Christian Nodal tapó el tatuaje de la mirada de su ex.

Recordemos que en la pasada entrega de Premio Lo Nuestro, cuando el cantante subió al escenario para participar en un homenaje a Vicente Fernández, su vestuario dejó al descubierto que estaba en proceso de modificar el tatuaje con la mirada de su ex prometida .

Fue en febrero pasado cuando Christian Nodal confirmó su separación de Belinda; los motivos del final de la historia de amor, llamada "Nodeli", siguen si revelarse. Tras su polémica ruptura , el cantante y compositor, de 23 años de edad, comenzó a borrar todo rastro de su ex prometida , cubriendo los tatuajes que se había hecho .

Estos son los cuatro tatuajes que se hizo el intérprete de temas como "Botella tras botella", "Ya no somos ni seremos", "Adiós amor" y muchos más, inspirado por su amor por Belinda :

