Así fue como Fernando del Solar le entregó el anillo de compromiso a su novia Anna Ferro

El conductor de televisión Fernando del Solar compartió una muy feliz noticia con sus miles de seguidores. En su cuenta de Instagram publicó un video con el cual mostró cómo le dio el anillo de compromiso a su bella novia Anna Ferro. El también actor argentino organizó una comida con sus seres queridos más allegados y cuando era el momento del postre, su amada pareja sentimental recibió una hermosa sorpresa.

Fernando del Solar se puso de pie y luego de unas palabras, sacó un anillo de compromiso que estaba dentro de una esfera de chocolate, montada sobre un pastel. "Me encantaría pedirte...que te cases conmigo", le dijo el ex conductor del show de televisión "Venga la alegría" a su novia Anna Ferro, quien no pudo evitar las lágrimas.

En este momento tan especial, Fernando del Solar estuvo acompañado de sus hijos Paolo y Luciano, hijos que tuvo con la conductora de televisión Ingrid Coronado.

"La vida es un constante sube y baja", expresó Fer en su publicación en Instagram. "Cuando has pasado por tantas cosas, lo único que anhelas es tener salud, amor, felicidad y estabilidad, sin duda, después de tanto andar, todo esto lo he encontrado al lado de la mujer que amo: Anna Ferro".

El argentino de 48 años de edad manifestó que ahora Anna y él habían decidido dar un gran paso y unir sus vidas para continuar siendo amigos, cómplices, compañeros, amantes, novios y próximamente esposos.

Solo puedo decir que me siento muy afortunado por tenerla en mi vida y que agradezco a 'El Jefe' (Dios) por ponerla en mi camino en el momento preciso y cuando más la necesitaba.

Por su parte, la futura esposa de Fernando del Solar señaló que más que enamorada, emocionada "digo acepto, acepto, acepto con gran amor".

Anna Ferro resaltó que aceptaba a este hombre que la ha enseñado nuevamente a confiar, amar "y quiero estar siempre a su lado, caminando, cayéndonos, levantándonos, aprendiendo uno del otro. Gracias Fernando por que contigo soy yo, mi gran amigo, amante y próximamente...❤️".