Así fue como Salma Hayek conquistó con su belleza natural a Hollywood en los años 90

Era el año de 1996 cuando Salma protagonizó aquel proyecto que le abriría muchas puertas. La película Abierto hasta el amanecer o From Dusk Till Dawn, en inglés, es un proyecto de acción, comedia negra y terror de Robert Rodríguez escrita por Quentin Tarantino, con la participación de George Clooney, Quentin Tarantino, Harvey Keitel, Juliette Lewis, Ernest Liu, Salma Hayek, Danny Trejo y Tom Savini.

En dichas imágenes, Salma Hayek aparece en una de las escenas más emblemáticas que ha grabado; en un bar, frente al público, realizando una danza artística, luciendo un cuerpazo de impacto en un juego de lencería y también una belleza que no se ha comparado con ninguna otra, pues la ha caracterizado desde los inicios de su carrera y sin tener que entrar al quirófano para deslumbrar a todos.

