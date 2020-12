Así fue como Suga se reunió con BTS en los Mnet Asian Music Awards 2020

A principios del pasado mes de noviembre Big Hit Entertainment, informó al ARMY de BTS que el rapero, compositor y productor musical Min Yoongi, mejor conocido como Suga, se había sometido a una cirugía debido a un desgarre en su hombro izquierdo. Esto se dio a conocer a unos días del lanzamiento del nuevo álbum de los Bulletproof Boy Scouts, "BE". Ante la operación el joven Idol inició una etapa de rehabilitación, por lo que estará ausente por un tiempo de sus actividades en la boy band.

Suga, también conocido por su alter ego "Agust D", antes de su debut con BTS el 13 de junio de 2013, comenzó a tener problemas relacionados con su hombro, luego de lesionarse en un accidente. Los médicos le diagnosticaron dislocación de hombro; el rapero continuó sufriendo dolores. El año pasado le diagnosticó un desgarro del labrum posterior del hombro izquierdo, lo que significa que el cartílago alrededor de la articulación de su hombro estaba desgarrado.

Yoongi estuvo recibiendo varios tratamientos para evitar que su lesión afectara sus actividades personales y artísticas. Tuvo varias complicaciones en este tiempo, como la incapacidad de levantar los brazos en alto y ataques repentinos de dolor. (Suga se sincera con el ARMY de BTS, tras la cirugía en su hombro izquierdo).

Desde hace unas semanas el compositor de muchas de las canciones de BTS, como "Blood Sweat & Tears", "Anpanman", "Answer: Love Myself" y muchísimas más, ha estado llevando a cabo su rehabilitación. El pasado fin de semana el ARMY recibió una sorpresa súper especial: ¡Suga se reencontró con sus amigos de Bangtan!

Todo ocurrió durante uno de sus shows en los Mnet Asian Music Awards 2020. Cuando "Los Príncipes del Pop" interpretaban su más reciente éxito mundial "Life goes on" (que la semana pasada conquistó el #1 del Hot 100 de Billboard), Min Yoongi apareció en el set para cantar su parte de este hermoso tema.

Big Hit usó un holograma de Suga para incluirlo en esta presentación musical en los MAMA 2020, donde BTS fue el máximo ganador de esta ceremonia de premiación organizada por CJ E&M a través de su canal de música Mnet y que se llevó a cabo el pasado 6 de diciembre en Paju, Corea del Sur.

"Nunca antes una presentación me había destrozado tanto, BTS son 7", "BTS, el grupo de chicos que siempre busca la manera de que todos estemos juntos, sin importar los problemas o cualquier otra cosa, al final BTS y ARMY siempre estamos unidos", "ahora entiendo porque Min Yoongi estaba un poco desesperado por la presentación, nuestro bello chico nos preparó está linda sorpresa, ahí es donde me doy cuenta que sigo a los Idols correctos, sabía que no me arrepentiría de seguirlos", "utilizaron un holograma para poner a Yoongi, estoy llorando, todo es tan hermoso", fueron algunos de los comentarios del fandom en Twitter.

BTS brilla más cuando Suga está junto a ellos

Y como si este momento no fue lo suficientemente hermoso para hacer llorar a millones de fans alrededor del mundo, J-Hope hizo llorar de nueva cuenta al ARMY con sus lindas palabras, al igual que su alma y corazón. Cuando BTS ganó el Daesang (gran premio) como Artista del Año, le mandó este mensaje a su gran amigo Suga:

No sé si Suga está viendo esto, pero por favor, recupérate pronto y sube al escenario con nosotros pronto, brillamos más cuando estás con nosotros.

Cabe mencionar al ganar el Daesang como Álbum del Año, durante su discurso de agradecimiento, BTS se comunicó con Suga a través de una llamada telefónica, quien expresó: "quiero agradecer a ARMY, que nos ha otorgado el premio Álbum del Año, es el segundo año consecutivo que recibimos este premio, este es para el álbum que recibió más amor este año, ¿verdad?".

BTS usa imágenes de Suga para las fotografías grupales. Foto: Big Hit Entertainment

Sobre su rehabilitación manifestó que estaba trabajando muy duro para su recuperación, "así que no se preocupen, mucha gente que conozco me envía mensajes de texto diciendo que se están divirtiendo viendo MAMA, pero se siente raro porque no estoy allí, es un poco vergonzoso decir esto, pero estoy con todos ustedes en espíritu, gracias. ARMY, los amo".

