Así fue como Toño Mauri ayudó a Ana Victoria, ante contagio de Covid-19 de su papá Diego Verdaguer

Y enterarse de la muerte del intérprete de "La ladrona" fue muy impactante. "Todo iba bien y todo se estaba haciendo bien, hubo unos días que no nos escribimos, entonces, yo daba por hecho que todo estaba bien, pero luego tristemente vino la noticia y fue un shock para todos".

El esposo de Carla Alemán Magnani, quien permaneció a su lado en todo momento durante los meses en el hospital, manifestó que en general, le platicó a Ana Victoria sobre su caso, como su familia se mantuvo unido ante los difíciles momentos, "había cosas que yo realmente no supe, no sabía decirle, son muchas cosas médicas y por eso preferí que los doctores se contactaran con ella".

Asimismo, el ex integrante el grupo musical Fresas con crema, mencionó haber puesto a los médicos que lo atendieron, en contacto con la familia de Diego Verdaguer "para que platicaran y todo iba bien, ya después de eso era a través del chat, de mensajes y todo iba bien, le preguntaba yo por su papá".

La también hija de Amanda Miguel, consiguió el número telefónico de Toño gracias a un amigo que tienen en común. Ana Victoria le contó la situación de su progenitor. En una entrevista para el programa "Ventaneando", el actor de telenovelas comentó: "con lo que ella me decía era prácticamente como me había pasado a mí".

El Covid-19 provocó un daño irreversible en sus pulmones , lo que dificultaba su respiración; su única esperanza de vida era un doble trasplante de pulmones . Los doctores fueron claros con la familia de Toño Mauri , en caso de no llevarse a cabo el trasplante, ya nada se podría hacer. Tras encontrar donante y ser sometido a la cirugía, duró otros cuatro meses en el hospital recuperándose.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.