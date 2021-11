Así fue como Valeria Elizalde supo de la trágica muerte de su papá, el cantante Valentín Elizalde

Este mes se cumplirán 15 años del asesinato del cantante Valentín Elizalde, quien fuera conocido como "El Gallo de Oro", uno de los cantantes del Regional Mexicano que estaba en su máximo apogeo cuando ocurrió la tragedia. Una de sus hijas, la joven youtuber Valeria Elizalde, contó cómo se enteró del trágico fallecimiento de su progenitor.

En una charla que tuvo con el youtuber Gusgri para su podcast, Valeria Elizalde compartió que antes de que su papá partiera a Reynosa, en el estado de Tamaulipas, México, ciudad donde fue asesinado, "yo estaba con él en el rancho, fueron nuestros últimos momentos padre e hija".

Cuando la noticia del asesinato de Valentín Elizalde comenzó a esparcirse, Valeria estaba con su abuela Doña Camila Valencia: "el teléfono suene y suene".

En un principio le dijeron a la señora Camila, que su hijo había tenido un accidente: "pero nunca le dijeron que había fallecido, sino que algo le había pasado a mi papá y de ahí pues yo ya no pude dormir". Valeria en ese entonces tenía cuatro años de edad y no sabía lo que estaba pasando, el teléfono no dejaba de sonar en casa de su abuela y además, llegaron sus tías, tíos y demás familiares.

Recuerda que le dijeron que su papá se había ido al cielo, pero no lo que había ocurrido. Ante esto, no la dejaban ver la televisión o estar cuando la familia hablaba sobre lo que pasó, "todo mundo ya sabía lo que estaba pasando, menos yo".

Valeria es fruto de la relación amorosa que tuvo Valentín Elizalde con Blanca Vianey Durán Brambila; ambos tuvieron un trágico final.

El intérprete de tema como "Soy así", "Como me duele", "Vete ya" y muchas más, fue asesinado a balazos la madrugada del 25 de noviembre de 2006, al salir del palenque de Reynosa, Tamaulipas.

En el atentado por parte de un grupo de delincuentes también perdieron la vida su chofer Reynaldo Ballesteros y su representante Mario Mendoza Grajeda. Su primo Tano Elizalde (con quien fundó Banda La Guasaveña) fue el único sobreviviente.

En junio de 2016 fue asesinada a balazos Blanca Vianey Durán, en el centro de la ciudad de Cajeme, Sonora; al momento de ser acribillada estaba en compañía de su hija Valeria.

Durante entrevista antes mencionada, Valeria Elizalde resaltó que su papá "era muy atento, yo nunca lo vi enojado y nunca me regañó". Siempre estuvo al pendiente de ella y nunca faltó a una de sus fiestas de cumpleaños: "yo lo recuerdo como un papá muy atento, cariñoso y muy juguetón".