Así fue como el actor Tom Holland se enteró que sería el nuevo Spider-Man

Tom Holland audicionó durante cinco meses en un casting que Marvel y Sony llevó a cabo para encontrar al nuevo Spider-Man. En dicho casting participaron mil 500 actores, todos ellos entre los 14 y 19 años de edad. Posteriormente el numeroso grupo de jóvenes quienes anhelaban convertirse en el nuevo "Peter Parker" del Universo cinematográfico de Marvel (UCM), se redujo a solo seis:

Asa Butterfield.

Judah Lewis.

Matthew Lintz.

Charlie Plummer.

Charlie Rowe

Tom Holland.

En una pasada entrevista para el show de la televisión estadounidense "The Ellen DeGeneres Show", el actor británico Tom Holland contó cómo se enteró que él había sido elegido como el nuevo Spider-Man, superhéroe creado en 1962 por los fallecidos Stan Lee ("Padre de Marvel") y Steve Ditko.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Básicamente había estado audicionando como por cinco meses y después de mi última audición me dijeron, 'lo sabrás mañana'", contó el actor quien protagonizó junto a Naomi Watts la película "Lo Imposible". Ese "mañana" se convirtió en seis semana y Tom seguía esperando la llamada para saber si se había quedado con el papel.

Durante esa espera Marvel publicó en su cuenta de Instagram: "ve a nuestra página web para descubrir quién es el nuevo hombre araña". Tom Holland expresó a Ellen DeGeneres: "y así fue, me enteré en línea, no me llamaron, ni nada". Ante esta fantástica noticia empezó a correr por toda la casa de sus padres en Londrés, Inglaterra. "Me estaba volviendo loco, mi pobre perra, Tessa, estaba aterrada".

Su hermano Harry le dijo que a lo mejor habrían hackeado la página de Marvel. Ante esto, Tom llamó a su representante, quien se lo confirmó, Minutos después recibió una llamada de Kevin Feige, reconocido productor de Marvel Studios. "Llamé a mi representante y me dijo: 'Tom, esto es increíble' y ahí, al fin, Kevin me llamó diciendo: 'tengo grandes noticias, vas a ser Spider-Man'". (Tom Holland estaba ebrio cuando logró que Spider-Man volviera al UCM).

A manera de broma Tom Holland le respondió: "lo sé Kevin, lo publicaste en Instagram. Tengo 20, ¿de verdad creíste que no me enteraría?". Para el actor esto era un sueño hecho realidad, ya que había crecido siendo un gran fan de "El Hombre Araña". En aquella ocasión a través de un comunicado de prensa, Sony informó: "con Tom hemos encontrado el actor perfecto para llevar la historia de Spider-Man al Universo Cinematográfico de Marvel".

Tom Holland y su Spider-Man tuvieron su primera participación en 2016 en "Capitán América: Civil War". Posteriormente el actor protagonizaría su primera película en el UCM, "Spider-Man: de regreso a casa", la cual se estrenó en las salas de cine a nivel mundial en 2017. Dos años después se estrenó "Spider-Man: lejos de casa", que marcaba el inicio de una nueva fase del UCM tras "Avengers: Endgame".

La tercera película del Spider-Man de Tom Holland ya está en filmaciones. Recientemente se dio a conocer que para esta tercera entrega regresará Doctor Octopus, interpretado por el actor británico Alfred Molina. Recordemos que este "villano" apareció en Spider-Man 2, película protagonizada por Tobey Maguire. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles.